Lavavetri attivato durante la guida: ora scatta la multa salata

In Spagna il regolamento generale della circolazione è talmente vasto che molte norme passano inosservate anche agli automobilisti più esperti. Tra queste ce n’è una che riguarda un’azione quotidiana: l’uso del lavavetri mentre l’auto è in movimento. Non si tratta di un divieto assoluto, ma di un comportamento su cui gli agenti possono intervenire quando crea disagio o pericolo per chi segue.

Il meccanismo è intuitivo. Quando si aziona lo spruzzo durante la marcia, soprattutto a velocità ridotta, il liquido non resta sul vetro ma viene trascinato dall’aria e finisce sul parabrezza del veicolo che viaggia dietro.

Lavavetri, in questi casi scatta la multa

Per un’auto è un fastidio. Per un motociclista o un ciclista può diventare un rischio concreto, perché uno spruzzo improvviso sulla visiera o sugli occhiali provoca reazioni istintive e sbandate. Proprio per questo le autorità spagnole possono sanzionare chi sporca il veicolo che segue, con una multa che può arrivare a 200 euro se la condotta viene giudicata negligente.

Een auto gebruikt de ruitensproeier terwijl een motorrijder erachter rijdt, een situatie die in Spanje tot een boete kan leiden.

C’è poi un caso ancora più specifico. Alcuni conducenti usano volontariamente lo spruzzatore del lunotto posteriore per “avvisare” chi sta troppo attaccato al paraurti. Una forma di protesta silenziosa che, agli occhi degli agenti, rientra nella guida imprudente e può costare esattamente la stessa cifra.

La Dirección General de Tráfico ricorda inoltre che anche circolare con spazzole consumate o con un impianto tergicristalli non funzionante espone alla stessa sanzione da 200 euro, senza però decurtazione di punti dalla patente. Non a caso, il sistema viene controllato durante l’ispezione tecnica periodica, l’equivalente spagnolo della nostra revisione.

Per chi viaggia è meglio fare attenzione

Per chi si mette in viaggio verso la Spagna la questione non è secondaria. Grazie agli accordi europei sullo scambio di informazioni in materia di infrazioni stradali, le multe prese all’estero possono essere notificate anche a distanza di settimane, direttamente all’indirizzo di residenza.

E in Italia? Il Codice della Strada non contiene una norma che vieti espressamente di azionare il lavavetri in marcia. Vale però il principio generale dell’articolo 140, secondo cui ogni utente della strada deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Un getto deliberato contro chi segue, specie se si tratta di un motociclista, potrebbe quindi essere contestato attraverso le norme sul comportamento alla guida. Più chiaro il discorso sull’efficienza del veicolo: tergicristalli e lavavetri rientrano tra i dispositivi che devono essere mantenuti funzionanti ai sensi dell’articolo 79, e un impianto difettoso può comportare una sanzione pecuniaria oltre a un esito negativo in sede di revisione.

Sul piano pratico, qualche accortezza aiuta a evitare problemi. Meglio usare lo spruzzatore quando serve davvero e, se possibile, quando non c’è nessuno a ridosso. In autostrada il liquido tende a disperdersi quasi del tutto, mentre nel traffico urbano o a bassa velocità è molto più probabile che raggiunga l’auto dietro. Conviene anche controllare con regolarità il livello del serbatoio e lo stato delle spazzole, perché le gomme usurate lasciano strisce che peggiorano la visibilità, in particolare con il sole basso o di notte sotto la pioggia.

Con l’arrivo dell’autunno, poi, torna d’attualità la sostituzione del liquido con una formula antigelo. L’acqua semplice può congelare nei condotti e nel serbatoio, e oltre a lasciare il parabrezza sporco nel momento peggiore rischia di danneggiare la pompa, con una riparazione tutt’altro che economica.