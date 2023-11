Lavora al top con MONITOR LG ULTRAWIDE in offerta

Spesso e volentieri, soprattutto per motivi di lavoro, abbiamo la necessità di avere a disposizione un monitor che ci permetta di poter gestire completamente tutta la situazione in ogni momento. Ecco dunque che i monitor ultrawide rappresentano la via d’elezione in caso di questo bisogno. Amazon ha quindi ben pensato di proporti il monitor LG UltraWide (modello 29WQ60A) in offerta al sensazionale prezzo di soli 179 euro, con un ottimo sconto del 10% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG UltraWide: tutto a tua disposizione

Una delle caratteristiche che maggiormente contraddistingue questo monitor è senz’ombra di dubbio il suo formato 21:9, che permette di avere a disposizione un ampissimo angolo di visione, perfetto se lo usi a scopo professionale. Parliamo in questo caso infatti di un monitor da 29 pollici di diagonale e risoluzione Wide Full HD, con cui potrai tenere sotto controllo ogni tuo progetto di lavoro. Oltre a questo puoi benissimo goderti film e serie TV in totale tranquillità, godendoti il meglio della definizione offerta dalle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e chi ne ha più ne metta. Il monitor offre infatti ben 16.7 milioni di colori, donandoti un colpo d’occhio mai visto prima d’ora.

Lo schermo è contraddistinto dalla possibilità di avviare delle vere e proprie sessioni di multitasking, che ti permettono di gestire in contemporanea due programmi, senza il bisogno di dare necessariamente la priorità ad uno o all’altro, come accade nella stragrande maggioranza dei monitor attualmente presenti sul mercato.

Eccezionali i tempi di risposta ridotti all’osso, pari a solo 1 millisecondo: è un monitor davvero reattivo e questa caratteristica può tornare utilissima soprattutto se giochi in multiplayer online agli sparatutto come Call of Duty o Battlefield, in cui avere dei tempi di reazione ridotti è la chiave per la vittoria.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori monitor ultrawide attualmente in circolazione, con la quale potrai lavorare a ritmi altissimi, oltre che goderti tutti i tuoi film preferiti senza nemmeno vedere le bande nere ai lati, come se fossi al cinema: ecco solo alcuni dei motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo monitor LG UltraWide (modello 29WQ60A) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.