Lavora e gioca AL TOP con il Monitor Flat MSI PRO scontatissimo al -31%

Se vuoi una visione a tutto tondo e più immersiva che mai sia mentre lavori che quando ti diverti con i tuoi videogiochi preferiti, non farti scappare questa promozione unica! Oggi il Monitor Flat MSI PRO da 27″ è disponibile su Amazon a soli 117 euro con un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Monitor Flat MSI PRO da 27″: specifiche tecniche e funzionalità

Il Monitor Flat MSI PRO da 27″ è un gadget tech perfetto per chi ama una visione impeccabile sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Questo display offre un’esperienza visiva impeccabile per qualsiasi tipologia di contenuto. Inoltre, può mostrare contemporaneamente più immagini così da far faticare di meno i tuoi occhi e lavorare con maggiore efficienza e velocità.

La nitidezza dello schermo è mozzafiato grazie ad una risoluzione Full HD (1920×1080): questo ti permette di lavorare da casa con un meeting online o semplicemente di divertirti come mai prima d’ora!

Inoltre si caratterizza per un angolo di visione estremamente ampio sia in verticale che in orizzontale di 178 gradi: così facendo il colore e la luminosità dello schermo sono ottimizzati per assicurarti di goderti al meglio ogni dettaglio, avendo una qualità dell’immagine costante da qualsiasi angolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.