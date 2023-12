Lavora ovunque con ASUS VIVOBOOK in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare il nostro flusso lavorativo senza scendere a particolari compromessi, non avendo a disposizione il PC del nostro studio casalingo o del nostro ufficio. Ecco dunque che in tal senso i notebook sono i dispositivi maggiormente indicati, data la loro estrema versatilità: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il notebook ASUS Vivobook (modello F1504ZA) in offerta al sensazionale prezzo di soli 649 euro, con un ottimo sconto del 7% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Vivobook: adatto ad ogni situazione

Tra i punti di forza alla base di questo notebook portatile troviamo sicuramente il suo display da 15 pollici di diagonale e risoluzione Full HD, che grazie alla tecnologia NanoEdge offre dei colori e dei contrasti più vividi che mai. La visione dello schermo è ulteriormente risaltata dalle cornici sottili, che mettono il tuo contenuto al centro dell’esperienza.

Una delle funzionalità più interessanti è sicuramente la sua cerniera lay-flat da 180°, che permette di condividere in maniera semplicissima lo schermo con tutte le persone che hai attorno a te. Molto apprezzata anche la presenza della retroilluminazione in corrispondenza della tastiera, che ti consente di digitare e lavorare senza problemi anche nel corso delle ore serali e notturne.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook è sicuramente il suo processore Intel Core di 12° generazione i5-1235U, che abbinato alla scheda grafica Intel Iris Xe permette di avere delle prestazioni davvero eccezionali e sbalorditive, con cui potrai avviare qualsiasi software, anche quelli più pesanti come nel caso dei programmi di fotoritocco e videoediting.

All’interno del notebook trovi anche un ottimo SSD da ben 1 TB, all’interno del quale potrai catalogare tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro, con un’ottima velocità in scrittura e in lettura.

In definitiva a poco più di 640 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook attualmente esistenti, con cui potrai svolgere qualsiasi tipo di attività possibile senza il benché minimo tentennamento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo ASUS Vivobook (modello F1504ZA) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

