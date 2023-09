Lavora ovunque con ASUS VIVOBOOK in offerta su Amazon

Spesso e volentieri quando ci ritroviamo in viaggio, vuoi per lavoro o per l’università, sentiamo l’esigenza di avere con noi un notebook portatile sufficientemente potente da permetterci di portare avanti le nostre attività e il nostro flusso di lavoro senza problemi di sorta. È proprio a questa necessità che ha recentemente pensato Amazon proponendoti il notebook ASUS Vivobook 16X (modello F1605ZA) in offerta all’incredibile prezzo di soli 569 euro, con un ottimo sconto pari al 29% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, ASUS.

ASUS Vivobook: un notebook per ogni occasione

Con Vivobook 16X sei perfettamente in grado di portare a termine ogni tua attività di lavoro o di studio: hai la possibilità di eseguire qualsiasi software senza il minimo tentennamento, grazie soprattutto alla potenza di calcolo garantita dal processore Intel Core di 12° generazione i5-1235U, corredato da ben 8 GB di memoria RAM, che riescono a garantirti la maggior fluidità possibile.

Davvero eccellente anche lo spazio di archiviazione, grazie ad un SSD da ben 512 GB, all’interno del quale potrai archiviare qualsiasi foto, video o file che desideri, senza alcun tipo di problema.

Un’altra punta di diamante alla base di questo notebook è rappresentata senz’ombra di dubbio dal display con tecnologia NanoEdge da ben 15 pollici, con formato 16:10. Lo schermo è caratterizzato da una cornice ultra sottile, garantendoti tralaltro ampi angoli di visualizzazione. Oltre a questo il display emette bassi livelli di luce blu, proteggendo dunque i tuoi occhi dal continuo affaticamento visivo, soprattutto a seguito di sessioni di ore e ore davanti allo schermo, che possono compromettere seriamente la tua vita.

Nulla da dire anche per quel che riguarda il comparto sonoro, grazie all’altoparlante integrato in grado di restituirti un audio coinvolgente e profondo. Il comfort, poi, è la parola chiave alla base di questo notebook: nel caso della tastiera ErgoSense, ad esempio, ti permette di scrivere con naturalezza grazie ad un’eccellente corsa e rimbalzo dei tasti, che sono caratterizzati dalla miglior precisione possibile.

In definitiva, a poco più di 500 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo perfetto per ogni tua attività, sia di lavoro che di studio universitario, o anche per puro intrattenimento personale con le app di streaming: ecco solo alcuni dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo ASUS Vivbook 16X in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare a brevissimo.

