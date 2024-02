Lavora ovunque con MACBOOK AIR M2 in offerta su Amazon

Quando non disponiamo del nostro PC desktop o del PC dell’ufficio, necessitiamo di un dispositivo che ci permetta di continuare a lavorare tranquillamente anche da remoto o in mobilità. In questo caso i notebook sono senz’ombra di dubbio i device maggiormente indicati per questo bisogno: alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il MacBook Air M2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 1149 euro, con un ottimo sconto del 15% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

MacBook Air M2: il miglior MacBook di sempre

Il punto di forza alla base di questo MacBook è sicuramente il suo display da ben 13.6 pollici di diagonale, con la tecnologia Liquid Retina che ti dona il massimo della fedeltà visiva possibile. Grazie all’elevata definizione potrai quindi dedicarti a tutti i tuoi progetti di lavoro, ma non solo: potrai ad esempio guardare film e serie TV mentre sei in viaggio in treno o in aereo facendo uso delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni contenuto visivo possibile.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro, grazie al sistema di altoparlanti che assicura un audio spaziale, che ti donerà il massimo del coinvolgimento possibile attorno al tuo ambiente. Molto apprezzata la presenza della videocamera FaceTime HD, che ti permette di effettuare tranquillamente videochiamate con i tuoi amici o colleghi in modo semplice e intuitivo. La tastiera Magic Keyboard è completamente retroilluminata, e questo ti consente di utilizzarlo anche in condizioni di scarsa luminosità, com nel corso delle ore notturne. In più, in corrispondenza della parte superiore destra trovi un lettore Touch ID, che ti permette di accedere facilmente a tutti i tuoi account senza la necessità di digitare inutili password, perdendo un bel po’ di tempo.

La vera punta di diamante è però rappresentata dal processore proprietario Apple M2, che garantisce delle prestazioni fuori da ogni limite possibile: potrai quindi gestire senza problemi qualsiasi programma, anche i software più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere nessun tentennamento di sorta.

Ti bastano appena 1100 euro o poco più per accaparrarti uno dei migliori notebook attualmente presenti in commercio, ideale sia per il lavoro che per il semplice svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo MacBook Air M2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero letteralmente andare a ruba da un momento all’altro.

