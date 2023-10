Lavora ovunque con NOTEBOOK MSI in offerta

Spesso quando ci ritroviamo in mobilità (in aereo o in treno) o siamo semplicemente fuori casa, sentiamo la necessità di avere a portata di mano un dispositivo che ci consenta, in assenza del PC desktop, di continuare senza problemi il nostro flusso di lavoro: in tal senso i notebook portatili sono senz’altro i dispositivi più consigliati, dal momento che offrono la giusta potenza. Alla luce di questo bisogno, Amazon ha dunque ben deciso di proporti il notebook MSI Modern 14 all’incredibile prezzo di soli 872 euro.

Notebook MSI: perfetto per ogni uso

Il vero cuore pulsante di questo dispositivo è rappresentato senz’ombra di dubbio dal suo processore Intel Core i7 di 13° generazione: grazie alla serie Modern avrai dunque la possibilità di avviare qualsiasi tipologia di software, anche quelli che richiedono un’elevata potenza di calcolo (come nel caso dei programmi di fotoritocco o videoediting) senza alcun tentennamento o esitazione.

Molto apprezzata poi anche la presenza del touchpad, più largo rispetto ai modelli precedenti, che ti permette di portare al massimo la tua produttività lavorativa anche quando ti ritrovi fuori casa, e non hai ovviamente a disposizione un mouse vero e proprio. Non ti dovrai nemmeno preoccupare, grazie ai 2 anni di garanzia offerti da MSI, che ti permettono di essere totalmente tutelato in caso di guasti o malfunzionamenti di ogni tipo.

Nulla da dire anche per quanto riguarda l’eccezionale display con diagonale da 14 pollici e risoluzione Full HD, grazie al quale riuscirai a non perderti nessun dettaglio, sia che tu stia lavorando o guardando una delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. All’interno del notebook poi trovi già Windows 11 (versione Home) preinstallato, in modo tale che potrai iniziare ad utilizzarlo sin da subito, senza perdere ore e ore dietro l’installazione del sistema operativo.

In definitiva ad un prezzo del genere hai la possibilità di portarti a casa uno dei notebook più potenti attualmente in circolazione, perfetti per ogni tipologia di utilizzo, che ben si adatta a qualsiasi tua esigenza del momento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente l’acquisto del notebook MSI Modern 14 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

