Lavorare con i PDF diventa più semplice: Soda PDF Pro è in sconto del 62%

Lavorare con i PDF richiede l’utilizzo del software giusto. I normali lettori PDF, infatti, non sono sufficienti per poter gestire progetti complessi, modificare e unire file, convertili e proteggerli con una firma digitale. È necessario, per tale scopo, affidarsi a uno strumento più completo e articolato come Soda PDF Pro.

Il software in questione è stato sviluppato per garantire a chi lavora con i PDF la possibilità di avere a disposizione tutti gli strumenti giusti. Attualmente, grazie all’offerta in corso, Soda PDF Pro costa 49 euro invece di 130 euro per un anno, con un risparmio del 62%. Si tratta di un risparmio enorme rispetto a Adobe Acrobat DC Pro che costa 179,88 euro.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Lavorare con i PDF è più semplice con Soda PDF Pro

Con Soda PDF Pro è possibile accedere a tanti strumenti per una gestione completa dei PDF. Tra le opzioni disponibili troviamo la conversione da PDF a Office, rapida e senza intoppi, c’è poi la possibilità di utilizzare la firma elettronica e di sfruttare la funzione OCR per convertire in testo un documento scansionato. Il software garantisce un utilizzo completo e a 360 gradi dei PDF.

In questo momento, sfruttando la promozione in corso, scegliere Soda PDF conviene ancora di più. Lo sconto del 62% è, infatti, in grado di garantire un risparmio notevolissimo, riducendo il costo del software da 130 euro a 49 euro per un anno. Il risparmio, come evidenziato in precedenza, è netto anche rispetto alla proposta di Adobe che costa oltre 179 euro.

Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto e attivare subito la versione Pro di Soda PDF Pro attualmente in offerta. Da notare che per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida per 30 giorni dall’attivazione del software.

