In tv, sulla rete pubblica RTVE, secondo quanto riportato da El Economista, ha sostenuto che alcuni modelli ultrarapidi possano incidere sulla bolletta elettrica anche quando il telefono non è collegato. Colpa della cosiddetta corrente fantasma.

Tutto nasce da una frase molto diretta: un caricabatterie ultrarapido, se resta attaccato alla presa, consumerebbe in una giornata quanto l’illuminazione di un’intera abitazione. Lo ha detto un elettricista intervenuto sulla radiotelevisione pubblica spagnola, puntando il dito su un gesto che fanno in tanti: si stacca il telefono, ma l’alimentatore resta lì, al muro.

Il tema non è nuovo. Il consumo fantasma è l’energia assorbita da apparecchi che sembrano spenti o comunque inutilizzati: televisori in standby, decoder, console, computer, alimentatori. In sostanza, ha spiegato il tecnico, continuano a prendere corrente. Tra le abitudini da tenere d’occhio ha indicato soprattutto i caricatori ad alta potenza. Resta però una domanda: di che numeri stiamo parlando davvero?

Watt dichiarati e consumi reali: la differenza che cambia i conti

La confusione nasce spesso dai Watt indicati sul caricabatterie. Un alimentatore da 65, 100 o più Watt non consuma sempre quella potenza. Quel dato indica la potenza massima di uscita, cioè quanta energia può fornire al telefono, al tablet o al computer durante la ricarica. Se però non c’è nulla collegato, il discorso cambia.

Un caricabatterie lasciato nella presa, simbolo dei piccoli consumi in standby che incidono sulla bolletta.

Un caricatore da 100 Watt, per esempio, non assorbe 100 Watt giorno e notte solo perché è rimasto nella presa vuota. Sembra un dettaglio tecnico, ma è il punto decisivo. In quel momento l’alimentatore è in standby senza carico: una condizione in cui i prodotti più recenti consumano molto meno rispetto alla potenza scritta sull’etichetta. Ed è qui che i conti si ridimensionano, anche parecchio.

Soglie europee e costo annuo: quanto pesa davvero in bolletta

In Europa ci sono limiti precisi. Il regolamento Ue 2019/1782, in vigore dall’aprile 2020, fissa le soglie di consumo degli alimentatori esterni quando non stanno alimentando alcun dispositivo. A seconda della categoria, il massimo consentito senza carico va da 0,10 a 0,30 Watt.

Tradotto in bolletta, il dato ridimensiona l’allarme sui modelli più recenti e certificati. Un caricabatterie che assorbe 0,10 Watt senza telefono collegato, lasciato nella presa per un anno intero, consuma circa 0,876 kWh. Con un prezzo indicativo dell’elettricità di 0,20 euro per kWh, il costo annuo si aggira sui 18 centesimi. Da solo, insomma, pesa pochissimo.

La Commissione europea, nei documenti sull’efficienza energetica, ha segnalato anche un calo netto dei consumi degli alimentatori senza carico: la media dei prodotti venduti nel 2020 era scesa a circa 0,10 Watt, contro gli 0,56 Watt registrati nel 1990. Diverso il caso di apparecchi vecchi, danneggiati, non certificati o comprati su canali poco controllati. Lì la prudenza resta d’obbligo.

Staccare i caricabatterie inutilizzati resta una buona abitudine. Per ordine, per sicurezza e per evitare sprechi, anche piccoli. Ma il risparmio vero, in casa, arriva soprattutto da altri apparecchi: quelli che consumano molto e restano accesi a lungo, come scaldabagni elettrici, asciugatrici, climatizzatori, sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

Contano di più anche le lampadine LED, i programmi eco di lavatrici e lavastoviglie, temperature meno spinte per il condizionatore e una gestione più attenta degli orari. La corrente fantasma esiste e, sommata tra molti dispositivi, può avere un peso. Ma per tagliare davvero la bolletta della luce conviene guardare prima ai grandi consumi domestici. Poi sì, anche alla presa accanto al comodino.