L'avviso INPS fa tremare i cittadini: prevista una riduzione sul prossimo pagamento

Dal 7-8 ottobre 2026, con possibili slittamenti fino a metà mese, molti percettori della Naspi riceveranno dall’INPS l’indennità di disoccupazione riferita a settembre.
Dal 7-8 ottobre 2026, con possibili slittamenti fino a metà mese, molti percettori della Naspi riceveranno dall’INPS l’indennità di disoccupazione riferita a settembre.
Valentina Giungati
Pubblicato il 2 ott 2026
L'avviso INPS fa tremare i cittadini: prevista una riduzione sul prossimo pagamento

Ma l’importo non sarà uguale per tutti. Per una parte dei beneficiari può infatti scattare il taglio mensile del 3%, previsto dal meccanismo di riduzione graduale della prestazione. La questione riguarda chi è senza lavoro da diversi mesi e in questi giorni controlla il fascicolo previdenziale in attesa della data di accredito.

Uomo al tavolo di cucina controlla pagamenti su laptop e smartphone con calendario di ottobre e documenti
Controllo di date e importi dei pagamenti NASpI: laptop, smartphone e calendario di ottobre sul tavolo di casa.

La Naspi di ottobre 2026 non ha una data unica di pagamento in tutta Italia. È bene chiarirlo subito. A differenza delle pensioni, che di norma arrivano il primo giorno bancabile del mese, l’indennità di disoccupazione segue i tempi della singola pratica, della sede territoriale INPS e degli eventuali controlli sulla posizione del beneficiario. Le lavorazioni partono nei primi giorni utili del mese e gli accrediti, in molti casi, possono arrivare tra il 7-8 ottobre e il 15-18 ottobre.

Può quindi succedere che due persone nella stessa città vengano pagate in giorni diversi: una il 9, l’altra il 14. A fare la differenza sono la decorrenza della prestazione, la data della domanda, i tempi della sede competente e possibili verifiche su redditi, nuovo lavoro o coordinate bancarie. Chi riceve la Naspi da più mesi, di solito, ha una cadenza abbastanza regolare. Per i primi pagamenti, invece, l’attesa può essere più lunga.

Mensilità di settembre pagata a ottobre: il meccanismo dell’erogazione posticipata

L’accredito di ottobre riguarda, nella maggior parte dei casi, la mensilità di settembre 2026. La Naspi, infatti, viene pagata dopo: prima si matura il diritto per il mese di riferimento, poi l’INPS dispone il pagamento nel mese successivo, una volta chiusi i controlli amministrativi. È un passaggio che spesso crea confusione, soprattutto per chi ha perso il lavoro da poco e aspetta il primo accredito.

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; poi l’Istituto verifica i requisiti, calcola l’importo e inserisce la prestazione nei flussi di pagamento. Solo a quel punto, nel fascicolo previdenziale, compare la data effettiva. Se per qualche giorno l’area personale non mostra novità, non significa per forza che ci sia un problema.

Quando la pratica è stata appena accolta, il primo versamento può arrivare anche dopo alcune settimane: prima vanno fissata la decorrenza e conteggiati i giorni davvero indennizzabili.

Taglio del 3% dal sesto mese: chi rischia la riduzione e da quando scatta

Per molti beneficiari la sorpresa di ottobre può essere una rata più bassa rispetto al mese precedente. Il motivo, nella maggior parte dei casi, è il décalage Naspi, cioè la riduzione graduale prevista dalle regole in vigore: l’indennità resta piena fino al quinto mese, poi dal sesto mese cala del 3% ogni mese.

Per chi ha più di 55 anni al momento della domanda, il taglio parte più avanti, dall’ottavo mese. In pratica, la riduzione può riguardare chi ha iniziato a percepire la Naspi tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio 2026 e ora supera il 151° giorno di fruizione. Da lì il calcolo cambia. Una rata che prima era, ad esempio, di 1.000 euro può scendere a circa 970 euro; il mese dopo il 3% si applica sul nuovo importo, portandolo intorno a 941 euro. Il conteggio reale, però, varia da caso a caso.

Pesano la retribuzione di riferimento, la durata della prestazione, eventuali giornate non pagabili, trattenute fiscali e conguagli. Per il 2026 il massimale mensile Naspi indicato è di 1.584,70 euro: anche chi parte da questo tetto, mese dopo mese, vede l’importo ridursi per effetto del taglio progressivo.

MyINPS, comunicazioni obbligatorie e ritardi: quando il pagamento può slittare

Per controllare il pagamento, il canale principale resta MyINPS. Si entra con SPID, CIE o CNS, poi si accede al fascicolo previdenziale e alla sezione Prestazioni e pagamenti, dove sono indicati l’esito della domanda, la rata, l’importo e la data di accredito quando il mandato è stato disposto.

Se la data non compare subito, meglio attendere qualche giorno prima di preoccuparsi. Il pagamento può slittare per controlli, ricalcoli o comunicazioni mancanti. Chi inizia un nuovo lavoro mentre prende la Naspi deve avvisare l’INPS nei termini previsti: per un lavoro subordinato fino a sei mesi la prestazione viene sospesa; se il reddito annuo resta sotto gli 8.500 euro, l’indennità può essere ridotta.

Per attività autonoma o partita Iva, la soglia indicata è di 5.500 euro annui, con riduzione pari all’80% del reddito stimato. Anche un errore sull’IBAN, una variazione non comunicata o un reddito non dichiarato possono bloccare o modificare la rata. Nei casi più delicati l’Istituto può chiedere la restituzione di somme già incassate.

Se a fine ottobre il pagamento non risulta ancora visibile, conviene controllare i messaggi nell’area personale, contattare la sede INPS competente o rivolgersi a un patronato, portando con sé documenti e ricevute. Spesso la soluzione è in un dettaglio rimasto fermo nella pratica.

Ti consigliamo anche

220 euro in più in busta paga: a chi spetta il nuovo aumento
Finance

220 euro in più in busta paga: a chi spetta il nuovo aumento
Pensione più bassa a novembre: chi dovrebbe controllare subito il cedolino
Finance

Pensione più bassa a novembre: chi dovrebbe controllare subito il cedolino
Poste attiva il nuovo Buono Fruttifero con un extra del 3,25%
Finance

Poste attiva il nuovo Buono Fruttifero con un extra del 3,25%
Trucco pensioni, con questa vecchia autorizzazione puoi andarci anche con 15 anni
Finance

Trucco pensioni, con questa vecchia autorizzazione puoi andarci anche con 15 anni
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×