Il messaggio ai clienti è chiaro: se un assistente digitale entra nel conto, compra, paga o sposta denaro e qualcosa va storto, il rischio può ricadere sull’utente. È la linea scelta da istituti come Citi, Wells Fargo, PNC e Bank of America, mentre strumenti come ChatGPT Wallet e altri assistenti vengono proposti come nuovi intermediari per acquisti online, pagamenti e carrelli digitali.

Nei documenti aggiornati delle principali banche USA il senso è semplice: chi dà a un servizio esterno accesso al proprio conto deve sapere che quell’accesso può avere conseguenze concrete. Anche costose. Bank of America, nelle indicazioni rivolte ai clienti, invita a non condividere le credenziali con servizi terzi, compresi gli agenti basati sull’intelligenza artificiale. Se lo si fa, precisa la banca, l’utente sarà “responsabile delle attività derivanti da tale accesso”.

L’istituto chiede anche ai clienti di capire prima che cosa quello strumento possa fare davvero. Non solo leggere il saldo, quindi. Ma anche, eventualmente, avviare un pagamento, spostare fondi, chiudere un acquisto. Citi, nei propri avvisi, considera autorizzati gli accessi e le operazioni di un agente quando è il cliente a concedergli l’ingresso al conto. Per questo sconsiglia l’uso di AI di terze parti per accedere ai rapporti bancari.

La formula più dura arriva da Wells Fargo. Nell’accordo aggiornato sui servizi digitali, le transazioni avviate da un agente di intelligenza artificiale vengono considerate come autorizzate direttamente dal cliente. La banca aggiunge di non avere l’obbligo di verificare se l’agente abbia davvero il potere di agire e avverte, con una frase in maiuscolo nel testo originale, che “l’utilizzo di qualsiasi agente di intelligenza artificiale è a vostro esclusivo rischio”. Anche Ally si muove sulla stessa linea: gli utenti restano responsabili di errori, fraintendimenti e azioni indesiderate prodotte da un servizio di IA.

Credenziali condivise e accessi via API: il confine della responsabilità

Il punto centrale sono le credenziali bancarie. Se un cliente consegna username, password o altri codici a un assistente digitale non approvato, per molte banche è come aprire la porta del conto. Da qui nasce la distinzione, sempre più importante, tra accessi non controllati e collegamenti tramite API approvate, cioè canali tecnici che permettono di fissare limiti, funzioni consentite e tracciabilità.

Un utente controlla operazioni online da laptop e smartphone, mentre cresce l’attenzione sui rischi degli agenti AI per lo shopping.

A ottobre, JPMorgan Chase ha cambiato le proprie regole proprio in questa direzione: le intelligenze artificiali esterne non possono più usare direttamente le credenziali dei clienti. L’accesso resta possibile solo attraverso API autorizzate. Così la banca può sapere chi entra, per quale motivo e con quali limiti. Sembra un dettaglio tecnico, ma cambia molto.

Anche PNC sceglie una linea prudente. Il nuovo accordo sui servizi digitali, che entrerà in vigore il 19 dicembre 2026, stabilisce che i clienti non potranno autorizzare agenti di intelligenza artificiale di terze parti ad avviare pagamenti o trasferimenti, salvo consenso espresso della banca. In sostanza: l’assistente può forse aiutare a cercare un prodotto o a organizzare un acquisto, ma non deve muovere denaro dal conto senza un via libera preciso.

Transazioni considerate autorizzate: perché recuperare i fondi può diventare più difficile

Per i consumatori, il nodo più delicato è la possibilità di contestare una transazione non voluta. Le banche possono continuare a verificare frodi, accessi illeciti e operazioni sospette. Le norme a tutela dei clienti restano un punto di riferimento. Ma se l’utente ha dato a un agente AI pieno accesso al conto, sostenere che quell’operazione non fosse autorizzata può diventare più difficile.

Il ragionamento degli istituti è lineare: l’agente viene trattato come una sorta di estensione digitale del cliente. Se sbaglia destinatario, capisce male una richiesta, compra un prodotto diverso o completa un pagamento non desiderato, la banca può ritenere che l’azione derivi comunque da un accesso concesso volontariamente. Il senso degli avvisi è questo: prima di autorizzare un servizio esterno, bisogna sapere che cosa può fare. Anche se poi, nei contratti, il linguaggio resta asciutto e poco amichevole.

Il tema non riguarda solo le banche. Anche alcuni grandi operatori del commercio e dei trasporti stanno frenando l’uso dei bot personali. A settembre Amazon ha bloccato Muse di Meta, impedendogli di fare acquisti sulla piattaforma. Più di recente United ha annunciato restrizioni contro l’uso di bot personali per comprare voli. Segnali diversi, ma stessa cautela: delegare l’acquisto a una macchina apre problemi di controllo, responsabilità e rapporto con il cliente.

IA per cercare e riempire il carrello, pagamento solo manuale

Per chi vuole comunque usare un assistente AI per lo shopping, la scelta più prudente oggi è separare la ricerca dal pagamento. L’agente può confrontare prezzi, controllare caratteristiche, scegliere un prodotto in base ai criteri indicati e magari preparare il carrello. L’ultimo clic, però, dovrebbe restare all’utente.

Vuol dire controllare importo, venditore, indirizzo di spedizione, metodo di pagamento e condizioni di reso prima di confermare. Una verifica manuale di pochi minuti può evitare contestazioni lunghe, soprattutto se la banca considera l’operazione già autorizzata. È una cautela semplice, quasi banale, ma in questa fase pesa.

Gli agenti AI stanno entrando in una zona sensibile: non si limitano più a consigliare cosa comprare, ma possono arrivare a interagire con carte, conti e piattaforme di pagamento. Le banche, per ora, tracciano un confine netto: se il cliente consegna le chiavi del conto a un servizio esterno, deve mettere in conto anche il rischio. E nei nuovi contratti quel rischio è scritto nero su bianco.