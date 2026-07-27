Le case automobilistiche hanno capito come farti pagare per sempre per funzioni che già possiedi

Fino a poco tempo fa, una volta acquistata un’auto, tutte le sue funzioni restavano a disposizione del proprietario per l’intera vita del veicolo, dal motore al sistema di infotainment. Questo schema sta cambiando rapidamente in tutto il settore automobilistico, con funzioni un tempo incluse nel prezzo che diventano sempre più spesso a pagamento.

Il fenomeno ha un nome preciso: veicolo a definizione software, o SDV, ed è già considerato dal 45% dei costruttori e fornitori del settore la priorità strategica numero uno, davanti persino allo sviluppo dei veicoli elettrici, secondo un report 2026 di IoT Analytics.

Le funzioni a pagamento delle case automobilistiche

La logica alla base di questo cambiamento è economica. Una volta che l’auto lascia il concessionario, per il produttore diventa difficile generare altri ricavi dallo stesso cliente, se non attraverso la manutenzione ordinaria gestita perlopiù dai rivenditori. I dati più recenti di S&P Global Mobility mostrano che l’età media dei veicoli in circolazione negli Stati Uniti ha raggiunto i 12,8 anni, la più alta mai registrata: le auto passeggeri viaggiano in media sui 14,5 anni, i pick-up sugli 11,9.

Con clienti che tornano a comprare un’auto nuova sempre più raramente, i costruttori hanno trovato nel software un modo per continuare a generare fatturato durante l’intero periodo di possesso del veicolo, esattamente come farebbe qualsiasi azienda basata su un modello ad abbonamento.

Gli esempi concreti già in commercio non mancano. General Motors offre Super Cruise, il sistema di guida autonoma in autostrada disponibile su modelli Cadillac, Chevrolet, GMC e Buick, gratuito per i primi tre anni e poi a pagamento a partire da 25 dollari al mese: GM prevede di superare 850.000 abbonamenti attivi entro fine 2026, per un fatturato stimato vicino ai 400 milioni di dollari. Ford applica una logica simile con BlueCruise, disponibile su Explorer, Expedition, F-150 e Mustang Mach-E dopo una prova gratuita di 90 giorni, con abbonamenti da 495 dollari l’anno o 49,99 dollari al mese.

Mercedes-Benz ha portato il concetto ancora oltre, vendendo un upgrade delle prestazioni per i modelli elettrici EQE ed EQS: attraverso un aggiornamento via etere, senza alcuna modifica hardware, il pacchetto aumenta la potenza fino a 80 cavalli e migliora l’accelerazione da 0 a 100 km/h fino a un secondo intero, a un costo di 600 dollari l’anno sulla EQE e 900 dollari l’anno sulla EQS. Toyota, dal canto suo, richiede un abbonamento anche per l’avviamento remoto tramite telecomando su alcuni modelli 2018-2022, nonostante la funzione non richieda alcuna connessione dati: il costo è di 8 dollari al mese o 80 dollari l’anno.

Va detto che questi esempi provengono principalmente dal mercato statunitense, dove la transizione ai modelli SDV è più avanzata, ma la stessa tendenza si sta affacciando anche sul mercato europeo e italiano, dove diversi costruttori hanno già introdotto funzioni sbloccabili via abbonamento su modelli di fascia alta.

Chi si appresta ad acquistare un’auto nuova dovrebbe quindi informarsi in anticipo su quali funzioni sono incluse nel prezzo e quali richiedono invece un pagamento ricorrente, oltre a verificare la durata dell’eventuale periodo di prova gratuito e il costo effettivo una volta scaduto.