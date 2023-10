Le cuffie ASUS con AI e cancellazione del rumore ora le paghi solo 132 euro!

Le cuffie ASUS ROG Delta S Wireless sono avvolgenti e ideali sicuramente per il gaming, ma anche per l’ordinario ascolto della musica e per le videochiamate. Offrono straordinarie qualità come una velocità di 2.4GHz, rapida e stabile connessione Bluetooth con i device che preferisci, un sofisticato microfono AI Beamforming con cancellazione del rumore. E ancora, Driver Essence da 50mm. Oggi le paghi solo 132,99 euro con il 20% di sconto!

Cuffie ASUS ROG Delta S: le caratteristiche

ASUS non ha certo bisogno di presentazioni. Offrono infatti una Doppia possibilità di connessione, USB-C 2.4Ghz e bluetooth. In questo modo, può connetterle a più device senza alcuna latenza o rallentamento. Puoi usarle per oltre 25 ore di utilizzo continue. Quindi mentre giochi, sei in videochiamata o ascolti musica non dovrai preoccuparti che si spengano. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, in soli 15 minuti potrai usarlo per altre 3 ore!

I driver ASUS Essence da 50mm, abbinati alla tecnologia ROG Hyper-Grounding, offrono un audio coinvolgente per un’esperienza più immersiva. Molto interessante poi il microfono ROG AI Beamforming con tecnologia Ai noise canceling, così le tue dirette streaming mentre giochi o le videochiamate non avranno fastidi o interruzioni. Sono molto comode e confortevoli, grazie ai padiglioni ergonomici con design a D e il peso di soli 318 gr. Quindi non proverai alcun fastidio anche dopo diverse ore di utilizzo!

Non lasciarti sfuggire queste cuffie Asus! Oggi le paghi solo 132,99 euro con il 20% di sconto!

