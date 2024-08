Le Cuffie Bluetooth Realme PIU' DESIDERATE in SVENDITA su Amazon

Sei alla ricerca di Cuffie Bluetooth di ultima generazione, in grado di accompagnarti in tutta la giornata con la tua musica preferita? Scegli le Realme Buds Air 5 Pro, oggi disponibili su Amazon a soli 51 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Realme Buds Air 5 Pro: audio impeccabile e comfort al massimo

Le Realme Buds Air 5 Pro sono dei veri e propri gioiellini per chi ama immergersi nella musica in qualsiasi momento della giornata.

Si contraddistinguono per un’innovativa architettura acustica del driver coassiale costituita da un driver per bassi da 11 mm e da un tweeter micro-planare da 6 mm: queste caratteristiche offrono un’esperienza acustica di qualità professionale sia ad alte che basse frequenze.

Inoltre dispongono della funzionalità di cancellazione del rumore profondo fino a 50 dB, 8 dB in più rispetto alla generazione precedente: questo vuol dire che potrai goderti una tranquillità di ascolto senza precedenti anche negli ambienti più rumorosi.

Anche l’autonomia non è da meno in quanto offrono fino a 40 ore di riproduzione, così da non lasciarti mai senza energia anche durante ascolti prolungati. In più, grazie alla funzione di ricarica veloce, basterà ricaricali per 10 minuti per avere 7 ore di musica no-stop.

Per finire, questi auricolari sono perfetti anche per chi ama il gaming: in modalità Gioco sono in grado di raggiungere una latenza ultra bassa record nel settore pari a 40 ms, con un’elevatissima sincronizzazione audio-video.

