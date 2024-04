Le cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 sono un vero affare su Amazon (-44%)

Il mese di aprile non potrebbe partire con una migliore offerta di Amazon in ambito audio: le popolarissime cuffie Bluetooth Sony WH-CH520, infatti, sono in vendita a un prezzo molto conveniente sotto tutti i punti di vista.

Sfruttando lo sconto immediato del 44% le cuffie del colosso hi-tech sprofondano ad appena 39€, un prezzo che mette ancora di più in risalto le numerose caratteristiche del prodotto.

Le cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 sono in super offerta su Amazon: occasione d’oro

Nonostante costino così poco troviamo un design sobrio, minimal, piacevole: i padiglioni, così come l’archetto, sono imbottiti di morbida schiuma che rende questi elementi soffici e adatti a un utilizzo prolungato nel tempo. I materiali presenti, inoltre, mantengono un buon equilibrio in termini di robustezza e peso per garantirti sempre una buona ergonomia e comodità anche dopo molte ore di playback.

A tal proposito, le cuffie Sony WH-CH520 montano una batteria che ti assicura fino a 50 ore di autonomia complessiva; il merito è della tecnologia di ricarica rapida che, a fronte di una carica di appena 3 minuti, ti assicura fino a 1.5 ore di playback. Sul padiglione sono presenti alcuni comandi rapidi per gestire rapidamente le tracce audio e anche per bilanciare il volume, mentre la certificazione 360 Reality Audio mira a offrirti un’esperienza di ascolto di buon livello.

Con queste prerogative sarebbe un grande peccato lasciarsi scappare le cuffie Bluetooth a marchio Sony, a maggior ragione oggi che possono essere tue con lo sconto fuori scala del 44%; inoltre, se fai in fretta, nel prezzo di vendita è inclusa anche la spedizione rapida e gratuita in 24 ore (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.