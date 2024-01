Le cuffie BOSE sono state rinnovate: 24 ore di ascolto No stop e cancellazione del rumore, prendile SCONTATE!

Bose ha realizzato queste cuffie QuietComfort Headphones, con cancellazione del rumore migliorata, wireless, leggerissime, connessione Bluetooth, over-ear con durata della batteria fino a 24 ore di uso continuo, colore nero. Oggi puoi prenderle scontate del 25%, quindi paghi solo 299,95 euro!

Cuffie Bose QuietComfort Headphones: le caratteristiche

Combina senza la minima difficoltà le cuffie con cancellazione del rumore con funzionalità passive, così potrai escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e andare oltre il ritmo. I morbidi cuscinetti auricolari avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile mantiene le tue cuffie over-ear in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe. Queste cuffie wireless Bluetooth sono dotate di Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

Goditi al meglio le tue tracce preferite con audio ad alta fedeltà ed equalizzazione regolabile per controllare bassi, medi e alti, per un impareggiabile suono audace. Le Bose QuietComfort wireless headphones offrono una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, e consentono anche una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più. Attacca il cavo audio incluso con microfono in linea alle tue cuffie con cancellazione del rumore di Bose per utilizzarle senza connessione Bluetooth, oppure in caso di batteria scarica. Mantieni la connessione a tutti i tuoi dispositivi preferiti con l’opzione di connessione multipoint, che ti consente di passare da un dispositivo all’altro senza disconnetterti e connetterti ogni volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.