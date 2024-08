Le cuffie JBL Live 770NC sono Super Premium e anche super scontate MENO 34 PER CENTO

JBL Live 770NC sono cuffie over-ear wireless di fascia alta, non sono certamente un prodotto da cestone da poche decine di euro. Rappresentano l’essenza audio JBL al suo massimo, il tutto con un prezzo decisamente interessante, reso ancor più interessante dal super sconto Amazon MENO 34% che ci permette di risparmiare un bel po’. Il prezzo di listino crolla da 180 euro a 119 euro, per un taglio di prezzo di ben 61 euro! Un’offerta strepitosa quella proposta oggi da Amazon, assolutamente da non perdere!

JBL Live 770NC sono caratterizzate da un design moderno e accattivante, con padiglioni morbidi e un archetto regolabile che garantiscono un comfort prolungato anche durante sessioni di ascolto intense. La costruzione è solida e i materiali utilizzati trasmettono una sensazione di qualità.

Il punto di forza di JBL Live 770NC è sicuramente la qualità audio. Grazie ai driver da 40 mm, offrono un suono potente e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini puro JBL Sound. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore è efficace nel ridurre i rumori ambientali, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica. La modalità “Smart Ambient” ti consente, invece, di essere consapevole dell’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie.

JBL Live 770NC sono dotate di numerose funzionalità utili. La connessione Bluetooth avanzata 5.3 è stabile e permette di accoppiare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente. L’autonomia è un altro punto di forza: con una singola carica è possibile ascoltare musica fino a 65 ore. Inoltre è possibile ricaricare la batteria in sole 2 ore con la funzione di ricarica rapida. E per non farsi mancare nulla 5 minuti di ricarica offrono 4 ore di musica in più!

