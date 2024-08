Le Cuffie over-ear più innovative DEL MOMENTO in offerta SPECIALE su Amazon

Ti presentiamo gli auricolari over-ear più innovativi sul mercato, e che oggi possono essere tuoi ad un prezzo da capogiro! Si tratta delle Cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, al momento disponibili su Amazon a soli 239 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere è davvero eccezionale, non fartela scappare!

Cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless sono un vero e proprio must-have per gli appassionati di musica che vogliono immergersi in maniera totale nelle loro canzoni preferite.

Potrai goderti la migliore qualità musicale per tutto il giorno grazie al sistema di trasduttori da 42 mm di ispirazione audiofila delle cuffie e all’aptX Adaptive. Inoltre potrai avere un suono personalizzato tramite Sennheiser App Smart Control: questo vuol dire che è possibile regolare l’audio in base alle tue preferenze di ascolto individuali tramite l’equalizzatore integrato, le preimpostazioni e le modalità audio, per un’esperienza sonora unica.

In più, grazie alla cancellazione adattiva del rumore delle cuffie, rimani senza distrazioni e, con la modalità di trasparenza regolabile, rimani in contatto con il mondo che ti circonda.

Per finire, il comfort è assicurato grazie al loro design leggero e pieghevole con archetto imbottito e auricolari profondamente ammortizzati. L’autonomia non è da meno tanto che avrai a disposizione fino a 60 ore di riproduzione con ricarica rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.