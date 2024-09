Le Cuffie Wireless JBL più innovative sul mercato in offerta maxi

Amazon ha appena lanciato una super offerta su un modello di auricolari top di gamma davvero eccesionali! Parliamo delle Cuffie Wireless JBL Live Beam 3, al momento disponibili a soli 166 euro con uno sconto bomba del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irresistibile!

Cuffie Wireless JBL Live Beam 3: design esclusivo e audio immersivo

Le Cuffie Wireless JBL Live Beam 3 offrono un suono impeccabile con alti cristallini e bassi profondi, così da avere la sensazione di essere nel bel mezzo di un concerto.

Si caratterizzano per la funzione di True Adaptive Noise Cancelling grazie ai quattro microfoni che rilevano il rumore e si adattano automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale così modificare la cancellazione dei rumori in maniera intelligente.

Un’altra specifica tecnica di spicco è sicuramente la Connessione multipla con interruttore audio: questo vuol dire che è possibile passare facilmente dal guardare un film sul tablet al rispondere alle chiamate sul cellulare grazie ad una connettività Bluetooth stabile e super verstile su più dispositivi contemporaneamente.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai con il display touch della custodia di ricarica intelligente che consente di controllare completamente il suono senza dover accedere all’app JBL, e di monitorare il livello di carica. Nello specifico la batteria dura 12 ore con gli auricolari e 36 ore con la custodia.

Oggi le Cuffie Wireless JBL Live Beam 3 sono disponibili su Amazon a soli 166 euro con uno sconto bomba del 17%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irresistibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.