Le docce normali sono superate, arrivano le ventole lavanti con cui si risparmia il 55%

È la promessa della britannica Kelda Showers, che nel Regno Unito ha presentato una doccia Air-Powered con un sistema nascosto ad aria capace, secondo l’azienda, di tagliare fino al 55% i consumi di acqua ed energia. L’idea, raccontata da Xataka Smart Home e illustrata da Kelda sul proprio sito, parte da un gesto di tutti i giorni: la doccia del mattino, quella prima di uscire, che pesa sulla bolletta dell’acqua e anche su gas o elettricità necessari a scaldarla.

La tecnologia Air-Powered di Kelda Showers parte da un principio già visto nei rubinetti di casa: l’aria mischiata all’acqua. Qui però il sistema è più elaborato. Non si limita a spezzare il getto con piccole quantità d’aria, ma inserisce bolle d’aria nel flusso d’acqua, così il getto sembra più pieno sulla pelle pur usando meno litri al minuto.

Secondo l’azienda, il funzionamento prende spunto dai sistemi di iniezione del carburante usati nelle auto. Aria e acqua vengono mescolate in modo controllato, così da distribuire il getto con una pressione percepita simile a quella di una doccia tradizionale. “L’obiettivo è mantenere il comfort, non chiedere all’utente di rinunciare alla qualità della doccia”, spiega Kelda nella documentazione commerciale. Il punto è tutto qui: consumare meno acqua, ma senza quella sensazione di getto fiacco che spesso accompagna i dispositivi a basso flusso.

Dietro la parete, il microprocessore e il ventilatore nascosto

All’apparenza è una normale doccia moderna. Dietro, però, il sistema nasconde un piccolo ventilatore controllato da microprocessore, collegato a tubazioni e componenti che restano fuori vista. In alcune versioni vengono montati dietro la parete, in altre dentro il corpo doccia o in una struttura dedicata. Dipende dal modello scelto e dal tipo di bagno.

Un pannello a parete mostra la tecnologia interna di una doccia progettata per ridurre consumi di acqua ed energia.

Il ventilatore spinge l’aria nel circuito e la mescola con l’acqua prima che arrivi al soffione. Per questo la doccia ha bisogno anche di alimentazione elettrica, un aspetto da considerare prima di pensare a un’installazione in casa. Kelda sostiene che il piccolo consumo del sistema venga compensato dal risparmio ottenuto scaldando meno acqua. Nella pratica, però, molto dipende dal costo dell’energia, dal numero di docce fatte ogni giorno e da quanto durano.

Non è, quindi, un semplice soffione da avvitare al posto di quello vecchio. È un impianto più complesso, pensato soprattutto per bagni nuovi, ristrutturazioni o lavori fatti da professionisti. Solo in questi casi, con tubi, spazi e collegamenti già previsti, il sistema può essere inserito senza interventi troppo pesanti.

Consumi dichiarati: da 10 a 4,5 litri al minuto

Il numero che colpisce di più riguarda i consumi dichiarati. Secondo Kelda Showers, una doccia tradizionale può arrivare a circa 10 litri d’acqua al minuto. I modelli Air-Powered, invece, scenderebbero a circa 4,5 litri al minuto. Da qui la stima del risparmio fino al 55%, sia sull’acqua usata sia sull’energia necessaria per riscaldarla.

Se confermato nell’uso quotidiano, il vantaggio può pesare soprattutto nelle famiglie numerose, negli spogliatoi sportivi, negli hotel e nelle palestre, dove le docce vengono usate molte volte al giorno. Meno acqua calda significa anche meno lavoro per caldaie, boiler e serbatoi. E se il sistema viene previsto già in fase di progetto, può incidere anche sulla scelta degli impianti. Non è un dettaglio da poco: in molti edifici, l’acqua calda sanitaria pesa parecchio su costi e consumi.

C’è però una precisazione necessaria. I valori sono quelli comunicati dal produttore e possono cambiare in base alla pressione dell’impianto, alla temperatura scelta, alla durata della doccia e alle abitudini di chi la usa. Una doccia più lunga, anche con un flusso ridotto, può mangiarsi una parte del risparmio. Sulla carta il vantaggio c’è. Nella vita di tutti i giorni, va verificato.

Prezzi, modelli e il nodo dell’installazione

Il primo ostacolo, per ora, è il prezzo. Il modello BubbleSpa, versione con effetto “rain shower” pensata per una doccia più avvolgente, viene indicato a 899 sterline, circa 1.071 euro al cambio attuale. Una cifra che lo mette nella fascia alta del mercato bagno, ben lontano dai comuni soffioni a risparmio idrico venduti nei negozi di bricolage.

La gamma comprende anche soluzioni per la casa con installazione a parete o a incasso, oltre a modelli pensati per palestre, centri sportivi e strutture ricettive. Al momento, secondo le informazioni disponibili sul sito dell’azienda, le spedizioni sembrano concentrate sul Regno Unito. Un limite concreto per chi volesse acquistare il prodotto dall’Italia senza passare da installatori o canali specializzati.

La proposta di Kelda arriva in un mercato in crescita, quello del risparmio idrico in casa, spinto dal caro energia e da una maggiore attenzione ai consumi domestici. Aeratori, soffioni a basso flusso, sistemi di recupero dell’acqua e ora docce con ventilatore interno: la strada è chiara. Resta da capire se prodotti più complessi, e più costosi, riusciranno a uscire dalla nicchia. Per ora la promessa è netta: meno acqua, meno energia, stessa sensazione sotto la doccia.