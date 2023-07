Esperienze Amazon Prime Day per vivere momenti unici ed emozionanti

Il momento più atteso per gli amanti dello shopping online è finalmente arrivato: Prime Day è ufficialmente iniziato. Questo evento speciale, dedicato ai clienti Amazon Prime, offre l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti di grandi marchi e partner di vendita a prezzi scontati. Ma le sorprese non finiscono qui. Quest’anno, Amazon ha introdotto le “Esperienze Prime Day”, che permetteranno ai clienti Prime di vivere momenti unici ed emozionanti.

Le esperienze Amazon Prime Day

Le Esperienze Prime Day offrono la possibilità di accedere a una selezione di prodotti che permettono di partecipare a esperienze speciali, sia in compagnia di artisti musicali che nella scoperta di aziende iconiche e piccole e medie imprese d’eccellenza del territorio italiano.

Grazie a queste esperienze, i clienti Prime potranno vivere momenti indimenticabili e scoprire il meglio che l’Italia ha da offrire.

Le nuove esperienze saranno disponibili ogni ora durante i due giorni di Prime Day, dalle 10:00 di oggi, martedì 11 luglio, fino alle 17:00 di domani, mercoledì 12 luglio. È importante notare che le esperienze sono disponibili in numero limitato, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perderle.

Per accedere alle Esperienze Prime Day, i clienti Amazon Prime possono visitare il sito www.amazon.it/esperienzeprimeday. Qui troveranno una selezione di prodotti e potranno scoprire dettagli e informazioni sulle esperienze disponibili. È importante leggere attentamente i termini e le condizioni specificati nelle pagine delle singole esperienze. Di seguito l’elenco delle esperienze disponibili per l’acquisto a partire da oggi e fruibili in date selezionate a partire del mese di luglio:

Vinile “La primavera della mia vita” + escursione in barca all’Isola di Ortigia con Colapesce Dimartino

Svuotatasche + laboratorio artigianale di mosaico presso Guizzo Creart a Povegliano (TV) + soggiorno di 1 notte + cena

a Povegliano (TV) + soggiorno di 1 notte + cena Barolo Magnum Lo Zoccolaio + escursione in ebike nel Barolo + degustazione

+ escursione in ebike nel Barolo + degustazione Crema Spalmabile 100% Nocciole + visita alla sede di Damiano Think Organic a Torrenova (ME) + soggiorno di 1 notte + cena

a Torrenova (ME) + soggiorno di 1 notte + cena Collana in vero corallo rosso sardo + workshop sui coralli e sulla lavorazione della filigrana sarda con Sanna Gioielli ad Oristano + soggiorno di 1 notte + cena

ad Oristano + soggiorno di 1 notte + cena Sant’Orsola Prosecco DOC Luxury Magnum + visita allo stabilimento Sant’Orsola + aperitivo

+ visita allo stabilimento Sant’Orsola + aperitivo Una cassa di Corona Extra + 2 biglietti VIP per il Corona Sunsets Festival

+ 2 biglietti VIP per il Corona Sunsets Festival Olio extravergine di oliva italiano DOP + tour delle valli tra Assisi e Spello con Gnavolini Raccolta Sapore + soggiorno di 1 notte + cena

Al momento è acquistabile SANNA GIOIELLI Lezione sui coralli preziosi, pernottamento in hotel fronte mare – 23 e 24 settembre, Oristano + Collana in vero corallo rosso Sardo a soli 65€, un prezzo incredibile considerando il pacchetto offerto.

Se sei un cliente Amazon Prime, non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità. Visita subito il sito e scopri tutte le offerte e le Esperienze Prime Day che ti aspettano.