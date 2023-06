Le FANTASTICHE cuffie Bluetooth LEICKE tue con appena 12€ col coupon Amazon

Le cuffie LEICKE Bluetooth 5.1 sono cuffie wireless in-ear dotate di una stazione di ricarica creativa. Queste cuffie senza fili offrono libertà di movimento durante l’ascolto della tua musica preferita o durante le chiamate telefoniche. Le cuffie LEICKE sono ideali per l’uso durante l’attività sportiva grazie al loro design ergonomico e leggero.

Rimangono saldamente nelle orecchie durante il movimento e sono resistenti al sudore, garantendo una performance stabile e affidabile durante gli allenamenti. E oggi puoi accaparrartele con appena 12€ visto che su Amazon, grazie al coupon del 50% che si attiva in automatico, sono appunto proposte alla metà del loro normale prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni gratuite.

LEICKE Bluetooth 5.1, gioiellini a prezzo WOW

Grazie alla connessione Bluetooth 5.1, puoi goderti una connessione stabile e affidabile con il tuo dispositivo, che sia un iPhone, un dispositivo Android o un Samsung. Le cuffie sono compatibili con entrambi i sistemi operativi e offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità.

Le cuffie LEICKE sono dotate di un microfono integrato, consentendoti di effettuare chiamate telefoniche senza dover tenere il telefono vicino all’orecchio. Il microfono cattura chiaramente la tua voce, garantendo chiamate cristalline.

La stazione di ricarica inclusa è compatta e funge anche da custodia protettiva per le cuffie. Quando non le stai usando, puoi riporre le cuffie nella stazione di ricarica per ricaricarle comodamente. La stazione di ricarica è alimentata tramite USB, quindi puoi ricaricarla facilmente utilizzando il tuo computer o un adattatore USB. Insomma, dei gioiellini che oggi puoi accaparrarti con appena 12€ visto che su Amazon, grazie al coupon del 50% che si attiva in automatico, sono appunto proposte alla metà del loro normale prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.