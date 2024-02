Le INNOVATIVE Cuffie a conduzione ossea in SVENDITA su Amazon

Amazon ha appena lanciato una promozione che farà impazzire soprattutto gli appassionati di sport all’aria aperta! Oggi le Cuffie a conduzione ossea fojep sono disponibili a soli 59 euro con uno sconto pazzesco del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi offerta, hai a disposizione ancora pochissime ore!

Cuffie a conduzione ossea fojep: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Le Cuffie a conduzione ossea fojep sono degli auricolari super innovativi che vantano delle specifiche tecniche all’avanguardia.

Queste cuffie a orecchio aperto trasmettono un’eccellente qualità del suono direttamente al nervo uditivo attraverso il cranio, bypassando il timpano, permettendoti di goderti un audio premium. Per questo motivo risultano perfette per le persone che amano correre e non vogliono che nulla copra le loro orecchie: così facendo sarai consapevole di ciò che ti circonda ed eviterai potenziali pericoli.

Sono profondamente impermeabili, resistenti al sudore, all’umidità e alla polvere, e puoi anche utilizzarle per ascoltare i brani scaricati sott’acqua. Queste cuffie sportive wireless sono, quindi, straordinariamente adatte per gli appassionati di outdoor e gli appassionati di fitness, e rimarranno al loro posto anche durante l’esercizio intenso.

Sono dotate di una scheda di memoria di massa integrata da 16 GB così da poter essere utilizzate anche come lettore MP3, permettendoti di godere la tua musica preferita in ogni occasione.

Garantiscono 7 ore di riproduzione e sono dotate anche di chip di cancellazione del rumore ENC integrato per eliminare il rumore ambientale. Inoltre hanno un telaio avvolgente in titanio e un design ultraleggero che pesa solo 32 grammi, così puoi portarle in giro e muovere il corpo liberamente mentre ti godi un suono bilanciato.

