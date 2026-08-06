Le musicassette stanno tornando di moda, puoi ripescare quelle vecchie o venderle per una fortuna

In molti hanno ancora qualche vecchia musicassetta dimenticata in una scatola, ma oggi potrebbe valere la pena guardarla con occhi diversi.

Il formato che sembrava destinato a restare un ricordo degli anni Ottanta e Novanta è tornato nei negozi, nei cataloghi degli artisti e nelle collezioni dei più giovani. Non tutte le cassette valgono molto, naturalmente, ma alcune edizioni possono nascondere un interesse collezionistico inatteso.

Perché le cassette sono tornate nei negozi

Il ritorno non riguarda soltanto piccole band indipendenti. Negli ultimi anni diversi artisti pop hanno pubblicato nuovi album anche su musicassetta, spesso in colori particolari o confezioni limitate. Taylor Swift, per esempio, vende sul proprio store ufficiale una versione su cassetta di The Life of a Showgirl, mentre il formato continua ad apparire accanto a CD e vinili nelle campagne dedicate ai fan.

I numeri restano lontani da quelli dello streaming e del vinile, ma il fenomeno è reale. Nel Regno Unito, durante il 2025, sono state vendute circa 164.000 cassette, con una crescita del 53% rispetto all’anno precedente. Negli Stati Uniti, nei primi sei mesi del 2026, gli acquisti hanno raggiunto circa 205.000 unità, dentro una più ampia ripresa dei supporti fisici.

Il fascino sta anche nei limiti del formato: il nastro va girato, riavvolto e trattato con attenzione. Non offre la precisione del digitale, ma restituisce un oggetto da possedere, con copertina, custodia e grafica. Per molti acquirenti giovani conta proprio questo legame materiale, oltre alla possibilità di sostenere direttamente l’artista attraverso un’edizione fisica.

Quali vecchie cassette possono interessare davvero

Prima di immaginare guadagni importanti bisogna controllare edizione, anno e provenienza. Due cassette con lo stesso album possono avere valori molto differenti se una è una ristampa comune e l’altra una prima tiratura, una copia promozionale o una versione distribuita soltanto in un determinato Paese. Etichetta, numero di catalogo e scritte sulla cassetta aiutano a identificare la pubblicazione corretta.

Tra gli esemplari potenzialmente più ricercati rientrano le tirature limitate, le cassette autoprodotte da gruppi diventati famosi, i promo destinati a radio e giornalisti e alcune edizioni locali di hip hop, punk, metal o musica elettronica. Anche gli album molto noti possono interessare, ma la semplice età non basta: una cassetta venduta in milioni di copie difficilmente diventa rara soltanto perché risale agli anni Novanta.

Le condizioni pesano moltissimo. Il nastro deve scorrere senza incepparsi, la custodia non dovrebbe essere rotta e il cartoncino interno, chiamato J-card, deve risultare presente e leggibile. Discogs utilizza criteri precisi per classificare cassette e confezioni, distinguendo tra esemplari perfetti, quasi nuovi e copie con difetti evidenti.

Come valutarle senza farsi ingannare dagli annunci

Il primo passo è cercare la stessa edizione su Discogs o su piattaforme con storico delle vendite. Non bisogna fermarsi al prezzo chiesto dal venditore: un annuncio da centinaia di euro non dimostra che qualcuno sia disposto a pagarlo. È molto più utile osservare il valore mediano, le copie effettivamente vendute e le condizioni dichiarate.

Prima di mettere una cassetta in vendita conviene provarla con un lettore affidabile, senza forzarla se il nastro appare bloccato. Vanno poi fotografati fronte, retro, etichette, custodia e codici. Una descrizione onesta aumenta la fiducia e riduce le contestazioni, soprattutto quando si vende materiale vintage che può presentare fruscii o deterioramento.

La maggior parte delle vecchie cassette vale pochi euro, ma alcune possono raggiungere cifre interessanti quando uniscono rarità, domanda e ottima conservazione. Prima di buttare uno scatolone, quindi, vale la pena controllarlo: il vero tesoro non è necessariamente il titolo più famoso, ma la versione meno comune rimasta intatta per decenni.