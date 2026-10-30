Le persone che riportano sempre il carrello della spesa nello stesso punto hanno qualcosa in comune: lo dice la Psicologia

La cosiddetta teoria del carrello è tornata a circolare online il 29 ottobre 2026, rilanciata da un articolo di 3DJuegos, ma nasce da riflessioni più ampie sul senso civico, sulle regole condivise e su quanto l’esempio degli altri pesi nei comportamenti di tutti i giorni.

La teoria del carrello della spesa parte da una scena che tutti conoscono. La spesa è finita, le borse sono nel bagagliaio, magari piove o si è in ritardo. Resta solo da decidere se riportare il carrello nella fila giusta. Di solito non c’è una legge che lo impone. Nessun addetto, quasi certamente, verrà a rimproverare chi lo lascia tra due auto. Eppure molti lo fanno lo stesso. Per abitudine, per educazione, o per semplice rispetto verso gli altri clienti.

Il punto, per chi usa questa immagine come piccolo test sociale, non è l’ordine in sé. È capire come si comporta una persona quando non c’è un controllo esterno. Il carrello del supermercato, visto così, diventa una misura molto concreta della disponibilità a fare qualcosa di utile per tutti anche quando non conviene, non porta vantaggi e richiede solo qualche metro in più a piedi. Poco, certo. Ma non sempre ciò che è piccolo è anche irrilevante.

Chi lo riporta, chi lo lascia: i cinque profili davanti al carrello

Nel 2017 l’antropologa Krystal D’Costa ha ripreso il tema distinguendo diversi atteggiamenti davanti al carrello da restituire. Una classificazione informale, ma utile per leggere certi automatismi sociali. Ci sono prima di tutto quelli che lo riportano sempre al suo posto, perché lo considerano parte della normale convivenza: “Se l’ho usato, lo rimetto dove va”. Un ragionamento semplice, quasi automatico.

Un carrello lasciato fuori posto nel parcheggio del supermercato richiama il “test del carrello” e il tema del senso civico.

All’estremo opposto ci sono quelli che non lo fanno mai. Perché pensano che non sia compito loro, oppure perché esistono addetti pagati per raccogliere i carrelli lasciati in giro. In mezzo, però, stanno i comportamenti più interessanti: chi lo restituisce solo se la postazione è vicina, chi lo fa se si sente osservato, chi approfitta della presenza dei figli e trasforma il gesto in un gioco. È lì, tra una portiera aperta e un bambino da tenere d’occhio, che viene fuori una domanda meno banale di quanto sembri: facciamo la cosa giusta perché ci crediamo davvero o perché la situazione ci spinge a farla?

Carrelli fuori posto e volantini a terra: quando l’inciviltà contagia

A dare peso al discorso c’è anche uno studio pubblicato su Science e condotto da ricercatori dell’Università di Groningen, nei Paesi Bassi, sul rapporto tra ambiente e rispetto delle regole. In uno degli esperimenti, gli studiosi lasciarono alcuni carrelli abbandonati in un parcheggio e misero volantini sui parabrezza delle auto. Poi osservarono cosa facevano le persone al ritorno. Un dettaglio minimo, ma molto rivelatore.

Quando nell’area c’erano quattro carrelli lasciati fuori posto, il 58% delle persone gettava il volantino a terra. Quando invece i carrelli erano ordinati e raccolti nelle apposite file, la quota di chi sporcava scendeva al 30%. Per i ricercatori, la differenza mostra il cosiddetto effetto contagio: se un luogo trasmette disordine e regole ignorate, cresce la possibilità che altri si sentano autorizzati a fare lo stesso. Se invece lo spazio appare curato, anche il comportamento individuale tende a frenarsi. Non per un’improvvisa virtù, forse. Più spesso per una silenziosa pressione sociale.

Perché i piccoli gesti pubblici pesano sulle regole comuni

Il senso civico non si misura solo nei grandi momenti, davanti a scelte importanti o a regole scritte nero su bianco. Spesso passa da azioni minuscole: non lasciare un carrello in mezzo al parcheggio, non buttare un volantino per terra, non trattare uno spazio comune come se non appartenesse a nessuno. Gesti che, da soli, non bastano certo a definire una persona. Le circostanze contano: un temporale, una disabilità, un bambino che piange, un’urgenza vera possono cambiare tutto.

Resta però un fatto: i comportamenti pubblici mandano segnali. Un carrello lasciato di traverso tra le auto dice agli altri che quella piccola regola può essere ignorata. Una fila ordinata, al contrario, suggerisce che qualcuno prima di noi si è preso la briga di fare la propria parte. È qui che la teoria del carrello conserva la sua forza: non divide il mondo tra buoni e cattivi, ma ricorda che la convivenza si costruisce anche quando nessuno guarda. O quando pensiamo che nessuno stia guardando.