Le splendide cuffie con archetto sfumato Blu e Viola a soli 9 euro: distinguiti dalla massa!

Cellularline ha realizzato queste splendide cuffie con archetto e padiglione in un particolare colore sfumato Blu e Viola. Non disdegnando altresì la qualità del suono e la comodità. Oggi puoi prenderle a soli 9,90 euro con il 25% di sconto!

Cuffie Cellularline Music sound: le caratteristiche

Cuffie on ear Music Sound: perfette per le persone che amano la musica e la moda. Si caratterizzano per l’archetto estensibile e padiglioni morbidi che assicurano comodità per lunghi periodi. Con filo: grazie al filo le cuffie possono essere connesse facilmente al telefono o al computer per ascoltare comodamente le canzoni preferite. Caratteristiche tecniche: no microfono ma è possibile riprodurre i brani preferiti semplicemente connettendo il cavo aux.

Compatibilità: le cuffie a filo fantasy possono essere collegate a tutti i dispositivi elettronici che presentano un attacco Jack 3.5 mm. Contenuto della confezione: cuffie Music Sound a filo con microfono, cavo antigrovoglio di 1,2 m e istruzioni.

Cellularline ha realizzato queste splendide cuffie con archetto e padiglione in un particolare colore sfumato Blu e Viola. Oggi puoi prenderle a soli 9,90 euro con il 25% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.