Le tue carte di credito saranno al sicuro in questo Portafoglio con Rfid Protection in OFFERTA!

Bewmer ha ideato questo portafoglio con porta carte di credito Unisex, con rfid protection anticlonazione, porta tessere e soldi con portamonete. Elegante il colore nero opaco. Oggi lo fai tuo a soli 24 euro grazie allo sconto del 29%. Puoi anche testarlo con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Bewmer portafoglio Unisex: le caratteristiche

Portafoglio smart che contiene fino a 9 carte di credito, bancomat o tessere (6/7 nella cassa e 2 nelle tasche interne), con una comoda tasca ferma soldi in similpelle per le banconote e i biglietti, e con una tasca porta monete. La protezione RFID / NFC mantiene al sicuro le tue carte contactless da clonazioni e altre truffe garantendoti un portafoglio schermato e anticlonazione. Inoltre la leva del sistema automatico di estrazione delle carte non permette la fuoriuscita accidentale delle carte di credito dal portafoglio.

Dimensioni: 10 x 7 x 2,5 cm, tra i portafogli distinto più compatti, leggeri e comodi: potrai portare sempre con te tutto ciò di cui hai davvero bisogno grazie ad un porta carte e soldi minimal e di classe. L’ottima finitura rende il materiale del portatessere simile al cuoio, ma in realtà si tratta di similpelle dalle elevate performance che molte delle più grandi aziende scelgono per offrire al consumatore un prodotto cruelty free.

