L'EDIZIONE SPECIALE del Huawei Watch a PREZZO ASSURDO: solo per OGGI

Sei alla ricerca di un orologio smart adatto alle tue attività fisiche all’aria aperta? Allora non farti scappare la promozione sul Huawei Watch FIT SE, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro grazie ad uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitatissima e gli articoli sono in esaurimento.

Huawei Watch FIT SE: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Huawei Watch FIT SE è un’edizione speciale che presenta un corpo leggero di soli 21 g ed è spesso solo 10,7 mm. Il suo meraviglioso display AMOLED con risoluzione pixel ultracristallina garantisce un’esperienza visiva incredibilmente immersiva.

L’accuratezza del riconoscimento degli stati del sonno è stata migliorata del 10%; ora puoi verificare il punteggio del tuo riposo e la metrica multidimensionale direttamente sull’orologio. Inoltre la nuova modalità Sleep è dotata delle funzioni “Non disturbare” e impostazione dell’orario, a protezione del tuo mondo dei sogni.

Grazie al GPS integrato puoi tracciare i tuoi movimenti senza bisogno dello smartphone così da essere tranquillo in qualsiasi circostanza. In più il dispositivo supporta le notifiche di chiamate in arrivo e le interruzioni, nonché i messaggi di risposta rapida. Prova la vera comunicazione ininterrotta: ti basta muovere il polso e il gioco è fatto!

Il monitoraggio preciso della salute è un altro fiore all’occhiello dell’orologio smart: HUAWEI TruSeenTM 5.0 si basa su un algoritmo AI che traccia continuamente la frequenza cardiaca e aumenta l’accuratezza del 10%, monitora e registra automaticamente anche il livello di SpO2, Stress, e il ciclo mestruale.

