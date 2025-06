Il robot aspirapolvere che devi avere: è di LEFANT e lo paghi pochissimo

LEFANT M320 si presenta come una scelta interessante per chi cerca un robot aspirapolvere affidabile e dotato di funzionalità avanzate. Disponibile a un prezzo di 129,99 euro, questo dispositivo offre un buon equilibrio tra tecnologia e praticità, rendendolo una soluzione competitiva nel mercato attuale.

LEFANT M320: tecnologia avanzata per la pulizia domestica

Tra i punti di forza principali, spicca la tecnologia di evitamento ostacoli, un sistema progettato per rilevare oggetti di dimensioni superiori a 1,5 cm di larghezza e 5 cm di altezza. Il robot inizia a rallentare quando si avvicina a 10 cm dall’ostacolo e cambia direzione a soli 4 cm di distanza, garantendo un movimento fluido anche in spazi con molti mobili. Questo approccio consente di ridurre gli impatti accidentali e migliorare l’efficienza delle pulizie.

La potenza di aspirazione di 6000Pa è un altro elemento distintivo, ideale per raccogliere polvere, peli di animali e detriti da diverse superfici, come pavimenti in legno e tappeti a pelo corto. I sensori ultrasonici integrati riconoscono automaticamente i tappeti, aumentando la potenza per una pulizia più approfondita. Per chi desidera delimitare aree specifiche, è possibile utilizzare tappetini come barriere virtuali, una soluzione semplice ma efficace.

Un altro aspetto pratico è il contenitore per la polvere da 800 ml, progettato per ridurre la frequenza di svuotamento. Il filtro HEPA integrato contribuisce a catturare particelle microscopiche, migliorando così la qualità dell’aria all’interno della casa. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 4000mAh garantisce fino a 210 minuti di funzionamento continuo, sufficiente per coprire abitazioni di grandi dimensioni in un’unica sessione. Al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla base di ricarica.

La gestione del dispositivo è resa ancora più semplice grazie all’app LEFANT Smart, che permette di programmare le pulizie, modificare le impostazioni e dirigere manualmente il robot. La compatibilità con Alexa e Google Assistant aggiunge la comodità del controllo vocale, offrendo un’esperienza d’uso moderna e intuitiva.

LEFANT M320 rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un dispositivo all’avanguardia a un prezzo contenuto di soli 129,99 euro. Le sue caratteristiche tecniche avanzate, unite alla facilità d’uso, lo rendono particolarmente adatto a famiglie con animali domestici o a chi cerca un robot aspirapolvere affidabile e versatile.

