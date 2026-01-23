Lefant M330 Pro: il robot aspirapolvere 3 in 1 è in offerta a prezzo stracciato su Amazon

Il mese di gennaio ha messo a dura prova molte persone sul fronte delle pulizie domestiche e con l’avvicinarsi della primavera la situazione non potrà che peggiorare. Se dunque si sta prendendo in considerazione l’acquisto di un robot aspirapolvere per ricevere un aiuto divenuto ormai indispensabile, potrebbe essere una buona idea approfittare dell’offerta sul Lefant M330 Pro, un robot aspirapolvere 3 in 1 dalle dimensioni ultracompatte che integra la navigazione laser con tecnologia dToF (direct Time-of-Flight): in questi giorni è disponibile su Amazon a 139,99 euro invece di 499,99 euro, per effetto di un maxi sconto del 72%.

Ultracompatto, navigazione laser avanzata e robot 3 in 1

Fin dalla premessa è facile intuire come il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro sia un dispositivo dall’eccellente rapporto qualità prezzo, per via di caratteristiche notevoli a un prezzo ultra-concorrenziale. La prima cosa che salta subito all’occhio sono le dimensioni estremamente compatte, tali da consentirgli di arrivare anche sotto i mobili più bassi, gli armadi e i divani, per una pulizia dunque più approfondita. Le misure in questione sono le seguenti: 95mm di altezza e 280mm di larghezza.

Nonostante le dimensioni ridotte al minimo, il modello M330 Pro del marchio Lefant è a tutti gli effetti un robot 3 in 1: spazza, aspira e lava, garantendo così una pulizia completa in meno tempo rispetto ai tradizionali robot aspirapolvere che si occupano soltanto di aspirare lo sporco dal pavimento. Durante la pulizia è possibile fare affidamento su tre livelli di potenza, in base a quelle che sono le proprie necessità, e sempre a proposito di pulizia il robot di Lefant si distingue per la sua porta di aspirazione anti-groviglio, ideale per raccogliere gli eventuali peli degli animali senza alcuno sforzo.

Un ulteriore aiuto nella pulizia arriva dalla navigazione laser integrata nel dispositivo. In questo caso specifico fa affidamento sulla cosiddetta tecnologia dToF, che consente di ottenere una mappatura della casa il più possibile accurata e, di conseguenza, una pulizia più efficace, sia di giorno che di notte. Entrando ancora più nel dettaglio, M330 Pro è in grado da un lato di prevenire le collisioni con eventuali oggetti presenti lungo il suo percorso e dall’altro di ottenere una mappatura di tutti gli ambienti della casa più precisa grazie ai suoi sensori PSD a 190°.

A tutto questo, infine, si aggiungono la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, per un controllo a mani libere del robot, e un’autonomia fino a 150 minuti, grazie alla quale è in grado di pulire abitazioni di grandi dimensioni senza il timore che la batteria termini sul più bello.

In sconto del 72% su Amazon

Al momento Lefant M330 Pro è disponibile su Amazon a 139,99 euro, grazie a una nuova offerta a tempo che permette di risparmiare il 72% rispetto al prezzo consigliato di 499,99 euro. L’articolo è venduto dal negozio ufficiale Lefant Robotics e spedito da Amazon, per questo motivo rientra tra gli articoli che beneficiano dei vantaggi dell’abbonamento Prime (spedizione gratuita e consegna rapida). La promo terminerà il 17 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.