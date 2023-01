L'effetto serra per asciugare i vestiti: ecco la soluzione geniale che taglia le bollette

Questo box asciuga-stendibiancheria verticale marchiato DCG – MiTA è l’accessorio perfetto per aiutare chi non ha modo di appendere all’esterno i propri capi lavati ad asciugare. Ti basta tenere in casa l’appendino, chiuderlo dentro la struttura e infilare nell’apposito passaggio in basso il riscaldatore incluso nel pacchetto, e il gioco è fatto.

A quel punto creerai una sorta di effetto serra all’interno, con il calore generato dalla stufetta che verrà prima assorbito dall’involucro e poi distribuito uniformemente, asciugando i capi in massimo un’ora – un’ora e mezza (a seconda del tipo), con grande risparmio di tempo ed energia elettrica. Semplice ma al contempo geniale. Fallo tuo su Amazon a soli 89€ e con le spedizione gratuite di Prime.

Asciuga-stendibiancheria, che trovata!

Questo interessante prodotto da solo ti offre tre vantaggi: asciuga, non pesa sulla bolletta e di conseguenza, nemmeno sul portafogli. Ottima soluzione per far asciugare fino a 15 Kg di bucato in casa anche durante le mezze stagioni, quando non fa ancora caldo ma i caloriferi sono spenti, questa comoda struttura è in ceramica, mentre il telo blu è di un formato plastico molto resistente.

La sua efficacia raddoppia grazie alla sua stufetta con termostato, che come accennato garantisce panni asciutti in un’ora o quasi due: una geniale soluzione salva portafogli, dal momento che non sarà necessario ricorrere all’asciugatrice. Questo asciuga-stendibiancheria è poi anche un’idea salvaspazio: lo ripieghi in un attimo quando non in uso.

Estensibile da 105 cm a 180 cm (dim. 65 x 45 x 138 cm), è universale ed è l’accessorio perfetto, come detto prima, che ti permette di asciugare rapidamente (1 ora) i tuoi capi con grande risparmio di tempo ed energia elettrica. Semplice ma al contempo geniale. Fallo tuo su Amazon a soli 89€ e con le spedizione gratuite garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.