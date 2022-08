Leggero e potente, ecco OPPO Pad Air, il primo tablet europeo dell'azienda. C'è anche OPPO BAND 2

Durante l’evento, oltre alla serie Reno8, OPPO ha lanciato in Europa anche una serie di prodotti IoT, tra cui il suo primo tablet OPPO Pad Air e OPPO Band 2, il nuovo wearable dotato di un ampio display ultra- nitido .

OPPO Pad Air

OPPO ha anche lanciato OPPO Pad Air, il primo tablet dell’azienda disponibile in Europa. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, OPPO Pad Air è dotato di un display 2K da 10,36 pollici e di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

Con soli 440 g e 6,94 mm di spessore e un corpo in metallo, il tablet è straordinariamente leggero e resistente. L’impressionante batteria da 7.100 mAh offre oltre 10 ore di consumo video continuo 4.

OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style. Prossimamente, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.it.

OPPO BAND 2

In occasione dell’evento di lancio, OPPO ha anche svelato due nuovi prodotti IoT per il mercato europeo: OPPO Band 2 e la nuova colorazione black per i pluripremiati auricolari True Wireless Enco X2. Ma soprattutto OPPO Band 2, il nuovo wearable dotato di un ampio display ultra- nitido e di nuove innovative funzionalità, tra cui OSleep, per un monitoraggio più completo e accurato dei dati di allenamento e salute, un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e una nuova modalità tennis.

Altre funzioni per il benessere di OPPO Band 2 includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l’avviso dello stress in tempo reale, il rapporto sul sonno e i promemoria per bere acqua, per aiutare l’utente a mantenersi in salute.

Il design del cinturino è a due colori e dispone di un quadrante personalizzabile secondo il proprio stile. OPPO Band 2 può funzionare per un’intera giornata con una ricarica di 5 minuti e ricaricarsi completamente in un’ora, offrendo un’esperienza smart ininterrotta. Il prezzo e la disponibilità di OPPO Band 2 in Italia verranno comunicati prossimamente.