Legion Go S: gaming portatile di qualità, ora in offerta su Amazon

Scopri le potenzialità del Legion Go S, una console portatile progettata per offrire un’esperienza di gaming completa, ovunque tu sia. Disponibile su Amazon.it al prezzo promozionale di 579 euro, rappresenta una scelta competitiva per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

Il cuore del Legion Go S è il processore AMD Ryzen Z2 Go, basato sull’architettura Zen 3. Con quattro core e otto thread, garantisce una fluidità di gioco senza compromessi. La grafica integrata AMD Radeon completa il quadro, offrendo immagini dettagliate e colori vividi. La combinazione di questi elementi consente al dispositivo di gestire anche i titoli più esigenti con estrema reattività.

Un altro punto di forza è il display da 8 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel in formato 16:10. Il refresh rate variabile fino a 120 Hz, insieme alla copertura completa dello spettro sRGB e alla luminosità di 500 nit, assicura una qualità visiva che non teme confronti. Queste caratteristiche rendono il Legion Go S ideale per sessioni di gioco immersive, anche in ambienti luminosi.

La gestione termica è affidata al sistema di raffreddamento Legion ColdFront, che utilizza ventole 3D e dissipatori maggiorati per mantenere temperature ottimali. Questo approccio evita il rischio di thermal throttling, preservando le prestazioni anche durante lunghe sessioni di gioco.

Per quanto riguarda l’ergonomia, il design unibody antiscivolo e i controlli avanzati, come i joystick a effetto Hall e i trigger regolabili, garantiscono un’esperienza di utilizzo confortevole e precisa. Inoltre, la batteria da 55,5 Whr con tecnologia Rapid Charge Pro permette di ricaricare rapidamente il dispositivo, minimizzando i tempi di inattività.

Il Legion Go S è equipaggiato con 16 GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 512 GB, assicurando ampio spazio per giochi e applicazioni. Con Windows 11 Home preinstallato, il dispositivo offre un ambiente familiare e intuitivo, mentre la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth amplia le possibilità di utilizzo.

Infine, il comparto audio non è da meno, grazie a speaker stereo da 2W per canale, progettati per offrire un suono bilanciato e coinvolgente.

