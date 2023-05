LEGO 10281 Icons Albero Bonsai l'unica cosa da tagliare è il prezzo!

LEGO 10281 Icons Albero Bonsai è un set molto speciale, combina la tradizione giapponese dell’arte dei bonsai con il design moderno e innovativo di LEGO. E sempre parlando di tradizione è facile constatare come LEGO voglia si dire originalità, qualità e cura del dettaglio, ma anche prezzi discretamente salati. Oggi però, grazie a questa sostanziosa offerta Amazon, il costo del set viene abbattuto del 33%, per farci cliccare COMPRA ORA! spendendo 33,59 euro. Offerta top, assolutamente da non perdere!

Un set bellissimo e scontatissimo

Bonsai LEGO 10281 è composto da 878 pezzi e viene fornito con una base in mattoni per la presentazione. La costruzione è disponibile in due varianti presenti nella confezione: una versione verde e una versione rosa floreale, in modo da modificarlo in base alla stagione. Il bonsai stesso è composto da una serie di pezzi LEGO verdi e marroni, che creano una grande varietà di foglie e rami, dando l’aspetto di un albero in miniatura. Possiamo anche posizionare il bonsai in un vaso per rendere il tutto ancor più vicino a quello che si pensa essere un bonsai vero e proprio.

L’assemblaggio richiede un minimo di tempo e attenzione ai dettagli, ma alla fine si otterrà un albero bonsai realistico e decorativo. La costruzione richiede una certa abilità e pazienza, ma è anche un’esperienza piacevole e gratificante.

Senza dimenticare poi che il set è diventato da subito oggetto di collezione per i fan LEGO e per gli appassionati di bonsai.

LEGO 10281 Icons Albero Bonsai è una fantastica aggiunta alla propria collezione di mattoncini danesi. Stupisce, più di altri set, e lo possiamo dire senza paura di essere smentiti, la cura nella scelta dei pezzi, che riescono davvero a darci l’illusione di un vero bonsai in casa.

Con soli 33 euro questo set è vostro, Amazon ha fatto il miracolo graziandoci con uno sconto top del 33%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.