LEGO 10327 Dune Ornitottero Reale, si vola alto con lo sconto imperiale Amazon!

LEGO propone solo set per bambini? La risposta è no! La serie Icons è stata creata apposta come linea adulta, fermo restando che set da migliaia di pezzi, di qualunque ambientazione, non sono proprio alla portata dei più piccoli! Questo set LEGO 10327 ci porta nel mondo di Dune, con l’iconico Ornitottero Reale, che Amazon sconta di un bel MENO 19%, 30 euro in meno, col prezzo di listino che crolla da 164,99 sino a fermarsi a 134,38 euro! Subito nel carrello Amazon!

Si vola con lo sconto Amazon!

La costruzione dell’Ornitottero Reale richiede una certa esperienza nella costruzione con i mattoncini LEGO, ma le istruzioni sono chiare e facili da seguire, rendendo il processo di creazione gratificante per i fan di tutte le età.

Ma se il cartaceo non fa per voi c’è anche l’app LEGO Builder che contiene una versione digitale delle istruzioni di montaggio incluse in questo set.

Il dettaglio e la qualità di questo set LEGO sono sorprendenti, ed è composto da 1369 pezzi. Non è un semplice e fedelissimo soprammobile, visto che è dotato di ali apribili funzionanti, carrello di atterraggio retrattile e cabina di pilotaggio apribile. Il set comprende anche otto personaggi iconici del film: Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il barone Harkonnen nella sua lunga veste.

Una volta completato, l’Ornitottero Reale misura misura 23 cm di altezza, 57 cm di lunghezza e 79 cm di larghezza.

LEGO 10327 Icons Dune Atreides Ornitottero Reale è un’ottima scelta per i fan della saga di Dune e per gli amanti dei mattoncini LEGO. Offre un’esperienza di costruzione impegnativa ma non impossibile, un design iper dettagliato e possiamo anche personalizzarlo. Non importa se sei un collezionista o un semplice amante del film, questo set, a questo prezzo, grazie allo sconto Amazon, è davvero da non perdere!

