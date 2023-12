Realizza un bouquet con 8 Fiori Selvatici in mattoncini LEGO grazie a questa OFFERTA!

Lasciate sbocciare la vostra creatività con il vivace set LEGO Icons Bouquet Fiori Selvatici, dotato di 8 diverse specie di fiori finti con cui realizzare un accattivante bouquet personalizzato da esporre. Lo sconto è del 25% e lo paghi solo 44,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

LEGO Icons Wildflowers Bouquet

Questo set di fiori LEGO include 16 steli con un mix di specie floreali, come fiordalisi, lavanda, papaveri del Galles, prezzemolo, felci, gerbere, speronelle e lupinelle. I fioristi in erba e i fan dell’arte floreale, possono adattare l’altezza dei fiori artificiali LEGO e sperimentare diverse composizioni grazie ai 16 steli regolabili, per creare il proprio allestimento unico. Non appassisce e non deve essere mai annaffiato! Un meraviglioso hobby creativo fai da te, perfetto per essere messo in un vaso ed esposto come decorazione di casa.

Fa parte della Botanical Collection di fiori e piante LEGO, ispirata al mondo reale, e include elementi in plastica di origine vegetale, prodotta da canna da zucchero di origine sostenibile. Un tocco di creatività per un regalo di Natale o di compleanno senza tempo grazie al set di fiori LEGO Icons; un’idea regalo per lui o per lei, perfetta per sorprendere un amico, una persona cara, la propria moglie o il proprio marito. Crea un bouquet ancora più grande: questo set può essere combinato con il Bouquet di Fiori LEGO Icons (10280) per creare un bouquet di fiori artificiali grande o 2 diversi bouquet.

