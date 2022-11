LEGO, Calendario dell’Avvento - Guardiani della Galassia 2022, che sconto!

Cosa accade se metti insieme la fantasia e la qualità dei prodotti LEGO con la simpatia e il fascino dei personaggi e dei luoghi caratteristici del film Guardiani della Galassia di James Gunn? Semplice, un mondo di gioco divertente tutto da costruire e inventarsi. Ancora di più, poi, se tutto viene proposto come un simpatico calendario dell’Avvento con i vari eroi e accessori incentrati sul decimo film del Marvel Cinematic Universe.

Il Calendario dell’Avvento LEGO Marvel Guardiani della Galassia 2022 contiene infatti una sorpresa dietro ogni porta, che i bambini scopriranno nel conto alla rovescia per il Natale. Un bellissimo modo per “incamminarsi” idealmente verso le festività natalizie in famiglia, con i propri bambini.

LEGO, Calendario dell’Avvento – Guardiani della Galassia 2022

La tradizione del Calendario dell‘Avvento è nata nei Paesi di lingua tedesca come un modo per riempire il periodo di attesa della grande festa creando aspettative quotidiane nel bambini per tutti i giorni di dicembre che precedono il Natale. La confezione in questione contiene 6 mini figure LEGO Marvel, tra cui Star-Lord, Rocket, Groot e Mantis, oltre a minifigure e accessori originali dei film Guardiani della Galassia.

Ma nel complesso, le 24 proposte giornaliere del calendario dell’avvento includono anche un drone, una pistola giocattolo blaster, l’astronave dei Guardiani, un pupazzo di neve con l’armatura di Thanos, e molto altro.

I bambini possono ricreare le scene preferite dei film Marvel e dar vita a nuove avventure. Anche perché poi i modellini da costruire presenti possono essere combinati con tutti gli altri set LEGO Marvel, quindi comprando dei pacchetti come questo, si possono espandere notevolmente la collezione e le possibilità di gioco.

Il calendario dell’avvento LEGO Marvel Guardiani della Galassia è un fantastico regalo pre-natalizio per bambini e giovani supereroi dai 6 anni in su: un tocco colorato durante la stagione delle feste e, come accennato prima, un modo divertente e originale per tutta la famiglia di fare una sorta di conto alla rovescia fino al Natale. Approfitta dello sconto di oggi su Amazon e corri ad accaparrartelo a soli 20€, anziché a 14,00€ (40%). Le spedizioni sono gratis con Prime.

