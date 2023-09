LEGO City: Camion Giocattolo al 33% di sconto su Amazon

Di ritorno dalle vacanze estive (per coloro che hanno fatto le vacanze ad agosto) e in attesa dell’inizio della scuola i bambini hanno bisogno di ulteriore svago e di intrattenimento e, per questo motivo, Amazon mette a disposizione al 33% di sconto il set LEGO 60324 City Great Vehicles, con annessa una Gru Mobile ed un Camion Giocattolo al prezzo finale di 29,99 euro. Un prezzo interessante sia per soddisfare le esigenze dei più piccoli sia per i collezionisti.

LEGO City Great Vehicles a 29,99€

Il SET in questione, come detto poche righe più su, può sì soddisfare la curiosità e le esigenze dei più piccoli ma può anche essere un SET da collezionisti che potranno usufruire dell’offerta messa in atto da Amazon per portarsi a casa il City Great Vehicles ad un prezzo molto vantaggioso e competitivo. La scatola contiene: un camion giocattolo a 6 ruote, dotato di gru con stabilizzatori, braccio mobile e verricello, le minifigure dell’operatore e del conducente, oltre ad una una chiave inglese, un walkie-talkie e 2 caschi di sicurezza per un gioco realistico.

Annessa a tutto il SET vi è anche la piattaforma stradale. Inoltre l‘app gratuita LEGO Building Instructions per smartphone e tablet, permette a tutti coloro che acquisteranno il SET di ingrandire, ruotare e visualizzare il modello da ogni angolazione mentre lo costruiscono in modo tale da avere un ulteriore supporto oltre al classico manuale di istruzioni alla costruzione. LEGO stessa ci tiene a ricordare che i SET da costruzione LEGO City Great Vehicles, sono un’idea regalo originale, perfetta bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 7 anni in su.

E dunque, questo 33% di sconto per un prezzo finale di 29,99 è assolutamente da non sottovalutare per portarsi a casa questo SET LEGO 60324 City Great Vehicles.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.