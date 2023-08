LEGO City, il bundle è doppio ma il prezzo è unico! Amazon impazzisce!

Oggi Amazon ha deciso di fare un’offerta LEGO davvero eccezionale! E tutti sappiamo come LEGO sia a tutti gli effetti un bene rifugio, con prezzi spesso non proprio popolari e set che tra i collezionisti raggiungono cifre folli. Per questo motivo un bundle del genere, ovvero LEGO City Treno Merci 60198 + LEGO City 60335, proposto a 193,89 euro invece che 269,98 euro, è davvero da prendere al volo! Di fatto la Stazione Ferroviaria ci viene regalata visto che da solo costa 79,99 euro! Spettacolare, vero?

Il bundle scontatissimo è in arrivo al binario…

I due set sono un grande classico della linea LEGO City, ovvero Treno merci LEGO City 60198 e LEGO City Stazione ferroviaria 60335. Nel dettaglio in LEGO City 60198 troviamo:

Minifigure LEGO®: 4 operai ferroviari, un addetto alla sicurezza e un ladro.

Un locomotore motorizzato con telecomando Bluetooth a 10 velocità, pantografo sul tetto apribile e cabina di guida con pannello di controllo.

Un carro legname, carro gru con braccio rotante ed estensibile e un carro container con 2 container con ganci sul tetto per il caricamento e spazio per pallet.

Un centro di controllo con scaletta e luci di segnalazione, ferrovia circolare completa con 16 rotaie curve, 16 binari diritti e uno scambio ferroviario con leva, furgone portavalori con sportelli apribili e un carrello elevatore funzionante con roll bar apribile.

Accessori comprendono: una chiave inglese, 12 lingotti e 4 banconote, più 2 pallet costruibili, 3 tronchi e uno scooter da neve.

1226 pezzi.

Nel dettaglio in LEGO City Stazione ferroviaria 60335 troviamo:

Autobus, un vagone, un carrello, un bagno chimico, un passaggio a livello con piattaforma stradale per collegare altri set LEGO, 4 pezzi di binari e 6 minifigure.

Una moto giocattolo, un martello, una pala, una scopa, un cacciavite, una tazza e una tessera con biglietto del treno.

907 pezzi.

Questo è davvero un bundle eccezionale, divertentissimo da montare e soprattutto da giocare viste le possibilità che offre!

Lo sconto Amazon è mostruoso, visto che di fatto un set è regalato! Davvero un regalo coi fiocchi, per bambini… e non solo! Da comprare subito!

