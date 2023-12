LEGO Creator Unicorno magico 3 in 1: scopri la MAGIA di questo set a soli 7€ su Amazon

I set LEGO Creator sono noti per la loro versatilità e la possibilità di costruire diverse creazioni con gli stessi pezzi. Il set LEGO 31140 “Unicorno Magico con Arcobaleno” è un perfetto esempio di questa versatilità e offre un’esperienza di gioco fantastica per bambini e bambine che amano costruire, giocare e usare la loro immaginazione.

Con tre diverse creature da costruire e l’aggiunta dell’arcobaleno, offre molte ore di divertimento creativo. È anche un’ottima idea regalo per i bambini che amano il mondo dei unicorni, dei cavallucci marini e dei pavoni. E oggi puoi farlo tuo a soli 7€ incluse le spese di spedizione coi servizi Prime. Un mega affare.

L’Unicorno Magico con Arcobaleno di LEGO Creator

Il set include istruzioni per la costruzione di tre diverse creature magiche: un Unicorno, un Cavalluccio Marino e un Pavone. Questo significa che i bambini possono scegliere quale creatura costruire e persino modificarle a loro piacimento.

Ogni creatura ha un design colorato e accattivante. L’Unicorno ha un’ampia criniera rosa e un corno dorato, il Cavalluccio Marino è decorato con sfumature di azzurro e il Pavone ha una coda multicolore. Dal corno dorato del Unicorno alle piume del Pavone, ogni elemento è progettato con cura.

Il set include anche un arcobaleno da costruire che può essere posizionato come sfondo per le creature, aggiungendo un tocco magico alle avventure. Questo set è un’ottima idea regalo per compleanni o altre occasioni speciali, ed è adatto sia per bambine che per bambini.

Questo set stimola la creatività e l’immaginazione dei bambini in modo unico. Possono seguire le istruzioni per costruire le tre creature magiche e giocare con ognuna di esse. Inoltre, possono mescolare i pezzi per creare nuove creature fantastiche e avventure uniche.

Questo set apre un mondo di possibilità per il gioco creativo. Insomma, il set LEGO Creator Unicorno Magico con Arcobaleno è un’opzione di gioco fantastica per i bambini che amano costruire e usare la loro immaginazione. Che aspetti a farlo tuo a soli 7€? Può essere un valido regalo di Natale anticipato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.