Realizza anche tu un Giardino giapponese in casa, grazie a questo LEGO in OFFERTA!

Hai sempre sognato di avere un giardino giapponese in casa, ma per questione di spazio o per altri motivi non ci sei mai riuscit*? No problem! Grazie a questo meraviglioso e dettagliatissimo LEGO potrai riuscirci! Infatti, parliamo della serie LEGO in offerta, a soli 92,34 euro, grazie allo sconto del 12%! Potrai anche pensare di regalarlo, ad amanti dei Lego, della cultura nipponica o a quanti hanno il pollice verde, dato che la restituzione è stata prorogata fino al 31 gennaio!

Giardino giapponese Lego: le caratteristiche

Grazie a questo formidabile Lego Icons Tranquil Garden potrai realizzare un giardino d’ispirazione giapponese. Crea uno splendido modello di giardino zen con ponte ad arco, ruscello, carpe koi, fiori di loto, alberi, rocce, lanterne di pietra e un padiglione con una dettagliata sala per la cerimonia del tè. Personalizza il giardino zen a tuo piacimento usando le fessure nella base, e crea diverse configurazioni per esporre il modellino in casa o come decorazione per la scrivania dell’ufficio.

Gli appassionati di tradizioni giapponesi si diletteranno nella preparazione della cerimonia del tè: solleva il tetto del padiglione per svelare tanti dettagli, come la teiera, le tazze, la frusta e altri accessori. Scopri uno spazio per il relax con il set LEGO Icons Tranquil Garden giapponese: un rifugio per adulti e un’ottima idea regalo di Natale. Anche perché la restituzione è stata prorogata fino al 31 gennaio!

LEGO Tranquil Garnden giardino giapponese è in offerta, a soli 92,34 euro, grazie allo sconto del 12%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.