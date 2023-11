Patronus del cervo o del lupo? No problem! Con questo LEGO in OFFERTA li realizzi entrambi!

Già, hai letto proprio bene! Con il magico set 2 in 1 LEGO Harry Potter Expecto Patronum in offerta, i fan possono scegliere se costruire il Patronus del cervo di Harry Potter o il Patronus del lupo del Professor Remus Lupin! Oggi paghi questo 2 in 1 solo 55,99 euro, grazie allo sconto del 5%! Puoi anche decidere di prenderlo come regalo per Natale, dato che la restituzione è prevista entro il 31 gennaio.

Lego Harry Potter Expecto Patronum: cosa contiene confezione

Scopriamo meglio questo set 2 in 1 LEGO Harry Potter Expecto Patronum, grazie al quale i tanti fan del magico franchise possono scegliere se costruire il Patronus del cervo di Harry Potter o il Patronus del lupo del Professor Remus Lupin. Il cervo Patronus è dotato di zampe mobili, elementi traslucidi di colore azzurro per un aspetto spettrale, espositore con elementi decorativi, e spazio per la minifigure di Harry Potter. Con gli stessi mattoncini è possibile creare il Patronus lupo, con zampe mobili e un espositore per la minifigure di Remus Lupin.

Include le minifigure del Professor Remus Lupin e di Harry Potter, oltre a un elemento accessorio bacchetta per creare un effetto incantesimo. E’ adatto a ragazze, ragazzi e adolescenti dai 14 anni in su, che amano Harry Potter e il suo relativo Wizarding World. Un pezzo straordinario, diremmo imperdibile per chi ama il maghetto e ha già altri pezzi Lego o intende iniziare una fantastica collezione.

