LEGO Harry Potter: pagalo meno grazie alla magia di Amazon!

Il fortunato franchise innescato dal primo libro di Harry Potter più di vent’anni fa ormai, non poteva sfuggire alla LEGO. Uno dei brand al mondo più amati, che traspone in mattoncini ogni cosa: dalle favole ai film passando per i monumenti più importanti. Non poteva mancare in versione Lego Harry Potter La Camera dei Segreti di Hogwarts, un Set Castello con sala grande e e tante minifigure ideato proprio per il 20° Anniversario. Che grazie a un’offerta a tempo potrai pagare con il 5% di sconto, quindi 120,59 euro!

Tuttavia, si tratta di un’offerta a tempo, come ricorda un’allarmante sfondo rosso sopra la scritta bianca riposta vicino al prezzo scontato. Quindi, inutile dire che dovrai sbrigarti se vorrai accaparrartelo a meno rispetto al prezzo solito, perché sono tantissimi i fan di Harry Potter anche in Italia che non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione. Anche perché il tempo di riporre i costumi ed è già iniziato il countdown per Natale; senza contare la notte di Halloween che potrebbe essere trascorsa divertendosi con questo castello in mattoncini o eventuali compleanni per cui regalarlo.

LEGO Harry Potter La Camera dei Segreti di Hogwarts: le offerte

Scopriamo meglio questo set LEGO ispirato a Harry Potter: innanzitutto, può essere regalato anche ai più piccoli (tenendo presente ovviamente i limiti di età indicati sulla confezione) essendo facile da costruire. Si tratta di una trasposizione in mattoncini della Camera dei Segreti & della Sala Grande, oltre che una torre e una soffitta accessibili. La Camera dei Segreti è realizzata nei particolari: arricchita con il dettagliato ed iconico ingresso con la grande statua di Salazar Serpeverde, che rivela il corridoio da cui esce il Basilisco, realizzato a sua volta nei minimi dettagli.

Incluse ci sono simpatiche minifigure in classico stile LEGO DI Harry Potter, Ginny Weasley, Tom Riddle, Luna Lovegood e Albus Silente. Oltre a Colin Canon, Justin Finch-Fletchley, Gilderoy Allock, la Professoressa Sinistra, Nick-Quasi-Senza-Testa. Quindi, oltre a montarlo, ci si può divertire giocando ai personaggi. Troverai anche 6 tessere casuali dei maghi da collezionare (su 16 totali). Ma le sorprese non finiscono qui: il set di giocattoli da collezione Harry Potter include un’esclusiva minifigure dorata di Voldemort, che celebra i 20 anni di magia di LEGO Harry Potter.

Insomma, un pezzo da collezione incredibile e un regalo straordinario per grandi e piccini appassionati del maghetto occhialuto. Il tutto, pagato solo 120,59, pagabili anche in comode rate!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.