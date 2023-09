LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo, il set con ALOY scontato del 53% (Amazon)

Il set LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo è un affascinante modellino da costruire ispirato al popolare videogioco Horizon Forbidden West. Il set cattura l’essenza del gioco con un modello dettagliato del Tallneck e una minifigure di Aloy, la protagonista del gioco.

È un vero e proprio oggetto da collezione che attirerà l’attenzione di fan e appassionati del gioco, che offre un’esperienza di costruzione divertente e la possibilità di esporre con orgoglio il proprio amore per i LEGO e per il mondo del noto videogioco PlayStation. Fallo tuo a soli 48€ sfruttando il doppio sconto del 37% sul prezzo di listino, e del 15% col coupon bonus che si spunta in pagina.

Horizon Forbidden West: Collolungo, nuovo magico set LEGO

Questo set LEGO è ideale quindi per gli appassionati del gioco e i collezionisti che desiderano aggiungere un pezzo unico alla loro collezione. Costruire il modellino offre un’esperienza coinvolgente e soddisfacente. Seguire le istruzioni dettagliate per assemblare il Tallneck e posizionare la minifigure di Aloy sul modello.

Il set presenta dettagli accurati, come il corpo del Collolungo (Tallneck) e la testa girevole. La minifigure della protagonista del videogame, poi, è ben realizzata e può essere posizionata, come detto, sul modellino. Una volta completato il modello è di generose dimensioni e si presta perfettamente per l’allestimento su uno scaffale o su una scrivania.

In conclusione, il set LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo è un’opzione eccellente per chi ama il gioco e desidera avere un pezzo da collezione unico. È un’ottima idea regalo per gli amanti dell’omonimo gioco PlayStation, ma anche per chi apprezza le costruzioni LEGO. Che aspetti? Fallo tuo a soli 48€ sfruttando il doppio sconto del 37% sul prezzo di listino, e del 15% col coupon bonus che si spunta in pagina.