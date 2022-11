LEGO, i set più desiderati mai così convenienti: sono da comprare subito

I LEGO sono molto di più che dei “semplici” giochi di costruzione. Sono ormai un’icona, un qualcosa che va oltre la funzione per la quale sono stati inventati e per la quale ancora oggi comunque piacciono di più. Da Super Mario a Star Wars, dai personaggi Marvel fino a quelli di film e telefilm famosi, i set con le costruzioni di questo popolare marchio sono amatissimi da grandi e piccini. E visto che Amazon ne sta scontando parecchi per questo Black Friday, perchè non approfittarne per fare qualche buon affare? Allora eccovi i migliori set in offerta al momento su Amazon.

LEGO 71360 – Super Mario Avventure di Mario, Starter Pack

Il kit di partenza necessario per dare vita al mondo di LEGO – Avventure di Mario. Il set include i personaggi di Goomba e Bowser Junior, da realizzare con le costruzioni LEGO per dar vita a tanti giochi creativi, dal Tubo di partenza fino all’Asta del traguardo, e ovviamente il mitico eroe Nintendo. Super Mario, come scritto prima, ha un sensore colorato e uno schermo LCD. L’app gratuita LEGO Super Mario permette di costruire e modificare i vari livelli in differenti modi, utilizzando le costruzioni LEGO all’interno del set. Prezzo 34€. Risparmi: 27,82€ (42%).

LEGO 76226 Marvel Personaggio di Spider-Man

Metti il supereroe lancia-ragnatele nelle mani dei suoi fan, con il set LEGO Marvel Personaggio di Spider-Man, un action figure giocattolo dell’Uomo Ragno completamente snodabile. Le parti di questa action figure LEGO Marvel e gli elementi ragnatela inclusi, permettono ai bambini di muovere e mettere in posa Spider-Man in qualsiasi modo, pronto ad affrontare emozionanti avventure. Prezzo 20€. Risparmi: 9,40€ (31%).

LEGO 21186 Minecraft Il Castello di Ghiaccio

Altro eccellente pacchetto è questo LEGO Minecraft, dove i bambini e le bambine possono intraprendere una serie di avventure all’interno e all’esterno del castello degli zombi. Questo set LEGO Minecraft include un castello giocattolo pieno di accessori, tra cui un tavolo da lavoro, un tagliapietra, un’incudine, un calderone e un’arma che spara frecce infuocate. Prezzo 34€. Risparmi: 15,40€ (30%).

LEGO 60348 City Rover Lunare

Questo set LEGO dedicato allo spazio include un modello di rover spaziale della NASA, 3 minifigure di astronauti LEGO, più l’attrezzatura spaziale e un meteorite. Il modello di rover spaziale è dotato di 12 ruote omnidirezionali, 2 bracci di ispezione e altre funzioni ispirate dall’autentico rover lunare della NASA. Prezzo 24€. Risparmi: 34,80€ (10%).

LEGO 76216 Marvel Armeria di Iron Man

Questo set di gioco ricco di funzioni porta i bambini nella famosa stanza in cui Iron Man custodisce le sue armature high-tech. Il set include le classiche armature Iron Man MK3, MK25 e MK85 e attrezzi da utilizzare per le riparazioni in officina. Prezzo 56€. Risparmi: 33,70€ (37%).

LEGO 76832 Lightyear Disney e Pixar Astronave XL-15

Il giocattolo consente ai fan di Lightyear Disney e Pixar di giocare per ore decollando con Buzz sulla sua astronave.. Prezzo 41€. Risparmi: 8,70€ (16%).

Visto quanti splendidi set in offerta? E che offerte. Se siete interessati, sappiate però che non sono gli unici: molti altri potete trovarli a questo indirizzo. Buona spesa.

