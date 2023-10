LEGO Lamborghini Huracan: lo SCONTO di lusso con questo strepitoso coupon

La Lamborghini Huracán è un modello della mitica casa modenese che offre un compromesso ideale tra tecnologia e design. Offre linee nette, aerodinamiche, progettate per fendere l’aria e domare la strada. Premendo il pulsante dell’accensione sentirai il motore ad aspirazione naturale V10 e tutta la tecnologia di casa Lamborghini. Bello poi il sistema di illuminazione full LED e la plancia con TFT da 12.3″, per un’incomparabile esperienza di guida. Non puoi permettertela? Oggi puoi comunque avere uno strepitoso modellino che ne riproduce fedelmente tutte le caratteristiche grazie a Lego. Inoltre, grazie al coupon PASSIONI23 otterrai uno sconto di 7,20 euro e pagherai la Lego Lamborghini Huracan solo 40,79 euro!

LEGO Lamborghini Huracan: le caratteristiche

Adatto per i bambini dai 9 anni in su, ma anche per gli adulti amanti delle auto di lusso ormai anche esse sempre più tecnologiche, potranno costruire in formato mattoncini e assemblando tutti i dettagli, il modello realistico della Lamborghini Huracán Tecnica (42161). I suoi dettagli autentici sono stati progettati per entusiasmare gli appassionati di auto super sportive e includono un motore V10, portiere apribili e sterzo che si muove realmente. Dunque, un modellino non solo bello da vedersi ma anche giocabile e divertente.

La Lamborghini Huracán Tecnica (42161) rientra tra i modelli costruibili LEGO Technic, l’ultimo trovato della storica casa danese dei mattoncini che si caratterizzano per movimenti e meccanismi realistici che introducono i costruttori LEGO nel mondo dell’ingegneria in modo pratico e accessibile. Così i più piccoli potranno appassionarsi al mondo della costruzione e dell’ingegneria e magari un domani diventare loro dei provetti ingegneri, progettisti e costruttori. Inoltre, grazie all’app LEGO Builder potrai ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e tenere traccia dei progressi.

Oggi grazie al coupon PASSIONI23 otterrai uno sconto di 7,20 euro e pagherai la Lego Lamborghini Huracan solo 40,79 euro! Ma devi sbrigarti, perché già tanti vorranno regalarlo o tenere questo pezzo d’Italia per sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.