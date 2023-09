LEGO: MAXI SCONTO per la Bat-Mobile de Il Cavaliere Oscuro su eBay!

La trilogia di Batman di Nolan è una delle trilogie migliori di tutta la storia del cinema dedicato ai super eroi e non solo. Molti annoverano questi film tra i più belli mai realizzati in assoluto. Dei veri e propri cult e, in particolar modo, ad essere diventato un cult è il Cavaliere Oscuro grazie a scene iconiche e personaggi straordinari e interpretazioni di altissimo livello che bagnano i piedi nell’eccellenza. LEGO ha deciso di omaggiare questo straordinario film realizzando dei gadget come la Bat-Mobile da costruire che, in questo momento, è in sconto su eBay: 26% + il coupon “SETTEMBRE2023” che vi poterà a risparmiare quasi 100€ sul prezzo finale che sarà di 188,91€.

eBay e LEGO DC propongono un maxi sconto sulla Bat-Mobile di Batman: Il Cavaliere Oscuro!

Un accattivante modello in mattoncini LEGO per adulti raffigurante uno dei veicoli più iconici del cinema. La straordinaria riproduzione della macchina di Batman cattura lo stile iconico dell’auto sempre pronta a combattere il crimine, direttamente dalla trilogia del Cavaliere Oscuro. Questo modello da collezione vi permetterà di evadere dallo stress andando a lavorare con i 2.049 mattoncini disponibili.

Include le iconiche minifigure LEGO di Batman e Joker, classici personaggi dei film, che diventeranno memorabili pezzi da collezione. Esposta su una base stabile, questa vettura è adatta a tutti i collezionisti, sia i più adulti sia i più giovani e, perché no, per svolgere un bella attività padre-figlio di costruzione del modello del veicolo. Certo, occorrerà pazienza e precisione ma questo è il bello del fantastico mondo LEGO.

Questo maxi sconto che eBay ha preparato coinvolge, dunque, il modellino LEGO della Bat-Mobile direttamente dalla trilogia “Il Cavaliere Oscuro” di Batman: 26% di sconto al quale si andrà a cumulare il coupon “SETTEMBRE2023” per un prezzo finale di 188,91€.

