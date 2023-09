LEGO McLaren Senna GTR: con questo SCONTO lo paghi molto MENO!

Lego, si sa, è un’azienda danese tra i brand più rinomati al mondo, capace di trasformare ogni hobby e desiderio in semplici mattoncini che, una volta montati, riproducono fedelmente ciò che vuoi. Perfino la McLaren Senna GTR, versione da corsa della Senna che è stata presentata in anteprima al Salone dell’automobile di Ginevra nel 2018. Oggi paghi questo modello Lego McLaren Senna GTR molto meno, grazie allo sconto del 6%, che abbatte il prezzo a 46,99 euro!

McLaren Senna GTR, cosa sapere sul modello Lego

Il modello LEGO Technic McLaren Senna GTR riproduce tutti i dettagli della spettacolare auto della casa tedesca, storica rivale della nostra Ferrari in pista. Potrai così avere a casa tua un macchina che vanta una straordinaria potenza combinata a uno stile elegante. Il modellino è stato realizzato con grafica, colori e particolari originali per renderla estremamente accattivante, anche alle persone che non seguono la Formula Uno, ma hanno buon gusto. Tutto viene riportato nei minimi dettagli, a partire proprio dal motore V8 con pistoni mobili e le porte a diedro ad apertura verticale.

La bellezza innata della McLaren Senna GTR, dedicata al compianto pilota brasiliano, è combinata alla capacità di LEGO Technic di trasporre ogni modello nei minimi dettagli. Grazie alla sublime capacità degli ingegneri della casa danese. La carrozzeria di questa auto differisce dalla versione stradale per i parafanghi anteriori e posteriori più ampi, per lo spoiler anteriore più largo, e per il grande diffusore posteriore oltre che per diverse appendici aerodinamiche. Gli pneumatici sono più larghi ed i terminali di scarico sono stati spostati sui lati della vettura, appena prima delle ruote posteriori.

Puoi regalarlo a chiunque: dagli appassionati di Formula Uno, agli amanti delle auto in generale fino ai più piccoli per stuzzicarne le capacità intellettive. Come detto nell’incipit, ora paghi il modellino Lego McLaren Senna GTR solo 46,99 euro, grazie all’imperdibile sconto del 6%!

