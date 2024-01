LEGO Polaroid, il kit OneStep SX-70 è finalmente scontato su Amazon: prendilo subito

Il set LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 è un affascinante kit di costruzione progettato per gli adulti appassionati di fotografia e per tutti coloro che apprezzano il fascino vintage delle fotocamere Polaroid. Questo set è parte della popolare serie LEGO Ideas, che offre ai fan la possibilità di trasformare le loro idee creative in set ufficiali LEGO, e oggi con lo sconto del 5% può essere tua in pre-ordine su Amazon a soli 76€, incluse le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

LEGO Polaroid, la fotocamera OneStep SX-70 è favolosa

Il set LEGO ricrea in modo accurato la forma iconica della Polaroid OneStep SX-70, catturando i dettagli distintivi della fotocamera vintage. Con oltre 700 pezzi, il processo di costruzione offre un’esperienza coinvolgente e appagante, permettendo agli adulti di mettere alla prova le loro abilità e di godere del divertimento della costruzione LEGO.

Una volta completato, il set diventa un oggetto da collezione unico, perfetto per l’esposizione in casa o in ufficio. Aggiunge un tocco nostalgico e stilizzato a qualsiasi spazio. Il set Polaroid OneStep SX-70 è compatibile con altri set LEGO, consentendo ai collezionisti di espandere la loro collezione e di creare ambientazioni più ampie.

Il set è stato selezionato e approvato attraverso il processo LEGO Ideas, che permette ai fan di presentare e votare su idee di set. Questo garantisce che i prodotti siano apprezzati dalla comunità LEGO. Un regalo ideale per gli appassionati di fotografia, gli amanti del design vintage e gli adulti che apprezzano la creatività e il divertimento LEGO.

La LEGO Polaroid OneStep SX-70 è molto più di un semplice set di costruzione, è un omaggio alla storia della fotografia e un pezzo unico per gli adulti che desiderano esprimere la loro passione attraverso il divertimento creativo dei mattoncini LEGO. Prenotalo subito su Amazon a 76€ prima che vada esaurito, le spedizioni sono gratis con Prime.

