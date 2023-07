LEGO Star Wars Il Bambino in offerta a 67 euro su Amazon (25% di sconto)

LEGO Star Wars Il Bambino è il modello che ritrae Din Grogu, chiamato affettuosamente con l’appellativo di Baby Yoda, uno dei personaggi più simpatici della galassia. Nella confezione ci sono anche un cartello informativo e le minifigure del Bambino.

Di listino costa 89,99 euro, ma oggi su Amazon lo puoi acquistare in offerta a 67,49 euro, grazie al 25% di sconto applicato. E se sei abbonato a Prime le spese di spedizione sono gratuite.

LEGO Star Wars Il Bambino in sconto del 25% su Amazon

Il modello LEGO del Bambino è alto 19 cm e presenta complessivamente 1.073 pezzi. Tra le particolarità del set segnaliamo la testa mobile, le orecchie regolabili e il meccanismo di azionamento della sfera incluso.

È un acquisto ideale per chi ama la saga di Star Wars e in particolare per tutti i fan della serie The Mandalorian. Divertiti a far assumere al Bambino espressioni sempre diverse e completa il pezzo da esposizione con il cartello informativo e le minifigure LEGO del Baby Yoda.

Un regalo di compleanno perfetto, ma anche per Natale o per qualsiasi altra occasione speciale. Adatto per i bambini dai 10 anni in su e per tutti gli appassionati di The Mandalorian, tra le serie TV di maggiore successo di questi ultimi anni.

Risparmia più di 22 euro sul prezzo di listino con l’ultima offerta di Amazon e ricevi il pacco a casa tua gratis grazie all’abbonamento Prime.

